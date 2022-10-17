ارتفعت حصيلة وفيات حريق سجن "إيفين" في العاصمة الإيرانية طهران إلى 8 أشخاص، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وأفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية الاثنين بأن عدد وفيات الحريق "ارتفع إلى 8 أشخاص"، مشيرة إلى أن 6 سجناء لا يزالون يتلقون العلاج بالمستشفى، وفق وكالة أسوشيتد برس.

وأوضحت وكالة أنباء ميزان التابعة للسلطة القضائية أن الحصيلة الجديدة للوفيات وصلت إلى 8 أشخاص، مشيرة إلى أن السجناء "توفوا متأثرين بجراحهم الأحد".

والسبت نقلت وكالة إرنا الرسمية عن المركز الإعلامي التابع للسلطة القضائية وفاة 4 سجناء في حريق بسجن إيفين إثر استنشاقهم الدخان.

وأوضح المركز في بيان أن نزاعاً وقع بين السجناء أدى إلى نشوب حريق في ورشة للخياطة بالسجن، أسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 61 آخرين، بينما جرى إنقاذ 70 سجيناً، حسب وكالة إرنا.