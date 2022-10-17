بدأ طيارو شركة يورووينغز Eurowings الألمانية الاثنين إضراباً عن العمل لمدة 3 أيام لتحسين ظروف العمل، ما أدى إلى إلغاء عشرات الرحلات الجوية.

وأفاد مراسل وكالة الأناضول بأن عدداً من طياري الشركة بدؤوا إضراباً عن العمل بعدة مطارات في البلاد.

ومن المقرر أن يستمر الإضراب حتى 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وفق بيان صادر عن نقابة الطيارين.

من جانبها قالت الشركة في بيان إنها "تأسف بشدة للإزعاج الذي لحق بالمسافرين"، مضيفة أنها "تبذل كل ما في وسعها لتقليل تأثير الإضراب عليهم".

وفي الساعات الأولى من الإضراب أعلنت مجموعة لوفتهانزا Laufthansa المالكة لشركة الطيران، إلغاء 185 رحلة جوية من مطارات دوسلدورف وكولونيا بون وشتوتغارت وإليها.

والأسبوع الماضي قررت نقابة الطيارين تنظيم إضراب لمدة 3 أيام بعد "فشل" مفاوضاتها مع إدارة الشركة في التوصل إلى اتفاق بشأن تحسين ظروف العمل.

وتطالب النقابة بتخفيض الحد الأقصى لساعات العمل والحصول على فترات راحة أطول، بينما تصر الشركة على أن مطالب النقابة "ليست مجدية اقتصادياً".