سياسة
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بأيدٍ تركية.. علاج السرطان قد يكون متاحاً قبل 2030
قال العالمان "أوغور شاهين" و "أوزليم توريتشي" واللذان شكّلا فريقاً اخترع أحد أنجح اللقاحات لمواجهة وباء كورونا، "إن لقاح مكافحة السرطان قد يكون متاحاً للاستخدام على نطاق واسع قبل عام 2030".
بأيدٍ تركية.. علاج السرطان قد يكون متاحاً قبل 2030
هل سيكون علاج السرطان متاحاً قريباً؟ (Getty) / Others
18 أكتوبر 2022

كشف الزوجان "أوغور شاهين" والبروفيسور "أوزليم توريتشي" واللذان شكّلا فريقاً اخترع أحد أنجح اللقاحات المضادة لفيروس Covid-19 أن "لقاح مكافحة السرطان قد يكون متاحاً للاستخدام على نطاق واسع قبل عام 2030".

وأشار العالمان إلى أن الدروس المستفادة من وباء كورونا ستسرع من علاجات السرطان القائمة على تقنية "Messenger RNA" المعروفة برمز mRNA اختصاراً، والتي تلعب أدواراً عدة بنقل وتشفير وفك تشفير والتعبير عن المعلومات الوراثية وتحفيز العديد من التفاعلات الكيميائية.

شارك الزوجان تُركيّا الأصل في تأسيس شركة BioNTech في ماينز بألمانيا في عام 2008 للعمل بشكل أساسي على السرطان. إلا أنه عندما بدأ وباء كورونا، غيّرا تركيزهما لتطوير لقاح، بالعمل مع شركة الأدوية العملاقة فايزر.

وقالت "أوزليم توريتشي" في مقابلة صحفية "ما أنجزناه على مدى عقود لتطوير لقاح للسرطان كان بمثابة الأساس الذي انطلقنا منه لتطوير لقاح Covid-19، والآن فإن تجربتنا في تطويره تعيدنا إلى عملنا في مجال السرطان".

وأضافت "تعلمنا كيفية تصنيع اللقاحات بشكل أفضل وأسرع، وكذلك كيفية تفاعل الجهاز المناعي مع "mRNA" في عدد كبير من الناس. وسيؤدي هذا بالتأكيد إلى تسريع تطوير لقاح السرطان لدينا".

وتابعت: "نحن مترددون دائماً في القول بأننا سنحصل على علاج للسرطان. لدينا العديد من الإنجازات وسنواصل العمل عليها".

وستعمل لقاحات السرطان بشكل مشابه للقاح كورونا، حيث تُعلم جسم الشخص صنع جزيئات المضاد الموجودة في الورم حتى يتمكن من التعرف على أيّة خلايا متبقية بعد الجراحة والتخلص منها.

وقدمت شركة "BioNTech" في يونيو/حزيران نتائج تجربة مبكرة لمرضى سرطان البنكرياس في مؤتمر الجمعية الأمريكية لعلم الأورام السريري في شيكاغو. وتوصلت التجربة إلى أن نصف المرضى الذين تلقوا اللقاح البالغ عددهم 16 مريضاً أصبحوا خالين من السرطان بعد 18 شهراً.

وعندما سُئل البروفيسور "شاهين" عن موعد توفر لقاحات السرطان على نطاق واسع، قال إنه سيكون "قبل عام 2030".

مصدر:TRT عربي
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