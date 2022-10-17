سياسة
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جاوش أوغلو يدعو منظمة الدول التركية لتبنّي "رؤية مستقبلية قوية"
قال وزير الخارجية التركي إن العالم التركي بات اليوم كما كان في التاريخ، في مركز الجيوسياسة العالمية، داعياً أعضاء منظمة الدول التركية إلى تبنّي "رؤية مستقبلية قوية".
جاوش أوغلو يدعو منظمة الدول التركية لتبنّي "رؤية مستقبلية قوية"
مجلس وزراء خارجية منظمة الدول التركية في إسطنبول / AA
17 أكتوبر 2022

دعا وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو أعضاء منظمة الدول التركية إلى تبنّي "رؤية مستقبلية قوية".

جاء ذلك في كلمة افتتاحية ألقاها الاثنين خلال الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء خارجية منظمة الدول التركية في إسطنبول.

وأضاف جاوش أوغلو أن العالم التركي بات اليوم كما كان في التاريخ في مركز الجيوسياسة العالمية.

وتابع: "نمتلك (العالم التركي) موقعاً حساساً يربط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب على مسارات الطاقة والتجارة والنقل".

وأوضح أن أهمية العالم التركي زادت مؤخراً بالنسبة إلى الاستقرار والرخاء العالمي، في ظل ما يمر به العالم من تحديات.

وأكد ضرورة تبنّي منظمة الدول التركية "رؤية مستقبلية قوية"، إلى جانب مساعيها لعرقلة الأزمات المحيطة بها.

وأردف: "تحويل منطقتنا إلى جزيرة استقرار وزيادة رخاء شعوبنا يمر من تعزيز وحدتنا، والسبيل إلى ذلك اتخاذ الخطوات المناسبة بجرأة في الوقت المناسب".

وكان مجلس وزراء خارجية بلدان منظمة الدول التركية عقد آخر اجتماع له افتراضياً يوم 11 يناير/كانون الثاني الماضي على خلفية الأحداث التي شهدتها كازاخستان حينها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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