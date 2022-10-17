سياسة
3 دقيقة قراءة
"جدّة الإرهاب".. ما قصة "القيصريين" ومخططهم لتدمير ألمانيا الحديثة؟
سعت إليزابيث زعيمة الخلية الملكية المسماة "الوطنيون المتحدون" لاختطاف وزير الصحة الألماني وتدمير شبكة الكهرباء بالبلاد، ووضع ألمانيا في ظروف تشبه الحرب الأهلية التي من شأنها أن تؤدي إلى استعادة القيصر.
"جدّة الإرهاب".. ما قصة "القيصريين" ومخططهم لتدمير ألمانيا الحديثة؟
ألقت السلطات الألمانية القبض على إليزابيث.ر (75 عاماً) زعيمة خلية ملكية تسمى "الوطنيون المتحدون" / AA
17 أكتوبر 2022

ألقت السلطات الألمانية القبض على امرأة تسمى "جدة الإرهاب" بسبب مؤامرة مزعومة لتدمير الدولة الألمانية الحديثة وإعادة إحياء القيصر، وفقاً لما ورد في موقع واشنطن إيكزامنر Washington) Examiner).

إليزابيث.ر (75 عاماً) لاهوتية إنجيلية وقس متقاعد ومعلمة مدرسة كانت معروفة بالفعل في الأوساط الملكية الألمانية باسم "الكونتيسة"، وفقاً لموقع T-Online.

ويزعم ممثلو الادعاء العام الألماني أنها كانت زعيمة لخلية ملكية تسمى "الوطنيون المتحدون" والتي سعت لاختطاف وزير الصحة الألماني وتدمير شبكة الكهرباء في البلاد، ووضع ألمانيا في ظروف شبيهة بالحرب الأهلية التي من شأنها أن تؤدي إلى استعادة القيصر.

وجرى إحباط المؤامرة المزعومة مرة أخرى في أبريل/نيسان الماضي، لكن قُبض عليها يوم الخميس فقط، حسبما أفاد موقع T-Online.

وقال التقرير إن المتآمرين كانوا يخططون لتدمير شبكة الكهرباء في البلاد لإحداث انقطاع تام بالكهرباء وبالتالي إدخال ألمانيا حالة فوضى حتى تسنح لهم الفرصة لتنظيم انقلاب يشمل اختطاف مشاهير.

وكتبت إليزابيث على نطاق واسع حول الأسس القانونية "لعدم شرعية" الدولة الألمانية الديمقراطية الحديثة، مدعية أن معاهدة فرساي ودستور فايمار غير قانونيين، وبالتالي فإن نظام الحكم الحقيقي ملكية برلمانية دون إمبراطور، كما هو موضح في دستور عام 1918 .

وفي الآونة الأخيرة تصاعد اليمين الألماني المتطرف بشكل غير مسبوق، وبخاصة منذ حصول حزب البديل من أجل ألمانيا-AfD على 92 مقعداً في الانتخابات العامة في 2017.

وفي حادثة تُعد الأولى من نوعها زار وفد من حزب AfD في شهر سبتمبر/أيلول يضم ثلاثة أعضاء من البرلمانات الإقليمية الأراضي التي احتلتها روسيا بشرق أوكرانيا في رحلة نقلتها وسائل الإعلام إلى الكرملين.

وقال الحزب في بيان إن الوفد غادر ألمانيا إلى روسيا "لتوضيح الوضع الإنساني".

وأردف هانز توماس تيلشنايدر نائب رئيس حزب البديل من أجل ألمانيا في ساكسونيا على تويتر: "في ضوء التقارير المشوهة والمتحيزة عن النزاع في أوكرانيا، نريد الحصول على صورتنا الخاصة للوضع وتقييم الوضع الإنساني".

ويُتّهم حزب البديل من أجل ألمانيا منذ فترة طويلة باتخاذ مواقف موالية لروسيا.

ورغم إدانة الحزب الرسمية للحرب في أوكرانيا فإنه دعا لفتح خط نورد ستريم 2 ووقف أي مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا.

وألمانيا موطن لما يقدر بنحو 6 ملايين شخص يتحدثون الروسية.

وهاجر ثلث هذا العدد إلى ألمانيا في التسعينيات بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، معظمهم من أصل ألماني ولكن يشار إليهم باسم الألمان-الروس.

ويهتم الإعلام مؤخراً بالألمان المولودين في روسيا حيث كشفت الدراسات أن اليمين المتطرف يتمتع بشعبية كثيفة في المناطق المكتظة بالسكان الألمان المولودين في روسيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us