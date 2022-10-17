كشف وزير المالية البريطاني جيريمي هانت الاثنين عن تغييرات ضريبية قال إنها ستجمع 32 مليار جنيه إسترليني (36.16 مليار دولار) سنوياً من الإيرادات الإضافية.

وجاءت التغييرات في إطار سعي هانت لإنهاء أزمة في سوق السندات، متراجعاً عن خطط سابقة للحكومة متعلقة بتخفيضات ضريبية ووضع حد أقصى لأسعار الطاقة.

وكان من بين التغييرات تعليق خطة خفض المعدل الأساسي لضريبة الدخل لأجل غير مسمى، بعد أن كان مقرراً أن تستمر حتى أبريل/نيسان من العام المقبل بموجب الخطط الأصلية لرئيسة الوزراء ليز تراس والتي أثارت الاضطرابات في الأسواق المالية.

وقال هانت إن الحد الأقصى الكبير لأسعار الطاقة الذي تفرضه الحكومة سيستمر حتى أبريل فقط، وبعدها ستبحث الحكومة عن طرق لمساعدة الأسر الأكثر عرضة للضغوط.

تضمنت التغييرات الضريبية الأخرى، ضمن خطة تراس الأصلية التي لن تستمر، خفضاً لضريبة توزيعات الأرباح وإنشاء نظام جديد للتسوق معفي من ضريبة القيمة المضافة وتجميد رسوم الكحول، بالإضافة إلى قواعد جديدة لعمل الأفراد لحسابهم الخاص.

وأردف هانت: "مع وضع القرارين بعدم خفض ضريبة الشركات والعودة إلى أعلى معدل لضريبة الدخل، فإن الإجراءات التي أُعلنَت اليوم ستبلغ حصيلتها السنوية نحو 32 مليار جنيه إسترليني".

وقال هانت في بيان متلفز: "سنلغي تقريباً جميع الإجراءات المرتبطة بالضرائب التي أعلنت قبل ثلاثة أسابيع"، فيما أقر بأن الميزانية التي أعلنها سلفه الشهر الماضي أضرت بالوضع المالي العام.

وأكد هانت أن وزارته ستعيد النظر في الإبقاء على حزمتها لدعم الطاقة بالنسبة إلى المستهلكين لما بعد الشتاء الحالي.