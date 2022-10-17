سياسة
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رئيس الوزراء السويدي الجديد: ملتزمون اتفاقنا مع تركيا بشأن الناتو
قال رئيس الوزراء السويدي الجديد أولف كريسترسون إن حكومته ستواصل التزام المذكرة الثلاثية المُوقّعة مع تركيا وفنلندا بشأن عضوية حلف شمال الأطلسي (ناتو).
رئيس الوزراء السويدي الجديد: ملتزمون اتفاقنا مع تركيا بشأن الناتو
  رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون: ملتزمون اتفاقنا مع تركيا بشأن الناتو / AFP
17 أكتوبر 2022

أكد رئيس الوزراء السويدي المنتخب أولف كريسترسون، التزام حكومته الاتفاق المُبرم مع تركيا بخصوص الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

جاء ذلك في حديثه إلى الأناضول الاثنين، بعد حصول زعيم المعتدلين كريسترسون على ثقة البرلمان بعد 36 يوماً (11 سبتمبر/أيلول) على الانتخابات العامة.

وأعرب كريسترسون عن سعادته لانتخابه رئيساً للوزراء في السويد، مقدّماً شكره لكل من منحه الثقة.

وقال : "عضوية الناتو بالنسبة إلى السويد وفنلندا مهمة جداً، نحن ملتزمون اتفاقية الناتو مع تركيا".

وأردف: "سنعمل بكل وسعنا من أجل تطبيق ما ينص عليه اتفاق تركيا مع السويد وفنلندا".

وأعرب عن ثقته في التوصل إلى حل بخصوص الانضمام إلى الناتو وأنه سيلتقي المسؤولين في الحكومة التركية.

وكانت رئيسة الوزراء المنتهية ولايتها ماغدالينا أندرسون، أكدت خلال لقائها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش اجتماع قمة "المجتمع السياسي الأوروبي" بالعاصمة التشيكية براغ، التزام بلادها مذكرة التفاهم الثلاثية.

كما أكدت أندرسون أن الحكومة السويدية القادمة بقيادة كريسترسون ستواصل التزام المذكرة أيضاً.

ومن الجدير بالذكر أن تركيا وقعت مع السويد وفنلندا مذكرة ثلاثية في قمة الناتو بالعاصمة الإسبانية مدريد في 28 يونيو/حزيران الماضي. وفي إطار المذكرة شُكّلت آلية مشتركة دائمة عقدت أولى اجتماعاتها في 26 أغسطس/آب الماضي في مدينة فانتا الفنلندية.

وعقد وفد من وزارة العدل السويدية يومي 5 و6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري اجتماعاً مع وفد من وزارة العدل التركية بالعاصمة أنقرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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