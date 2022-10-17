سياسة
3 دقيقة قراءة
"الشيخ جراح" في مرمى الاعتداءات الإسرائيلية مجدداً مع قرب موعد الانتخابات
يتزايد القلق لدى سكان حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية من تصاعد حدة الاعتداءات الإسرائيلية، من خلال استغلال الانتخابات لتكثيف الهجمات وللمزايدة، خاصة مع توعّد اليمين الإسرائيلي بطردهم من منازلهم حال فوزه فيها.
"الشيخ جراح" في مرمى الاعتداءات الإسرائيلية مجدداً مع قرب موعد الانتخابات
الشيخ جراح في مرمى الاعتداءات الإسرائيلية ومخاوف من استغلال اليمين للانتخابات   / AA
17 أكتوبر 2022

يتخوّف فلسطينيون في حيّ الشيخ جراح بالقدس الشرقية، من تزايد اعتداءات المستوطنين عليهم قبل الانتخابات الإسرائيلية، وطردهم من منازلهم في حال فوز اليمين المتشدد.

وقال أحمد الطيبي، النائب العربي بالكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، للأناضول في أثناء زيارة للحي الاثنين: "الناس هنا يتحدثون عن تهديد مباشر مستمر على بيوتها، من خلال إلقاء الحجارة داخل البيوت وحتى التهديد بالقتل عدا عن التهديد العامّ بالإخلاء".

ويقود عضو الكنيست من حزب "الصهيونية الدينية" اليميني الإسرائيلي إيتمار بن غفير اعتداءات المستوطنين على السكان في حي الشيخ جراح.

والخميس، نشر بن غفير صورة له على تويتر وهو يشهر سلاحه الشخصي، خلال تصدّي السكان لهجمات المستوطنين، الأمر الذي انتقده قادة من اليسار الإسرائيلي.

وردّ بن غفير بتغريدة على تويتر قال فيها: "اليسار غاضب من إشهار يهودي مسدسه ضد خطر على الحياة في قلب القدس، لنا حق في هذا البلد، حق في الحياة، حق في الدفاع عن النفس، وواجب مقدس باستعادة الحكم واستعادة الأمن".

والجمعة، نشر صورة له مع أبنائه وهم يلهون بألعاب على شكل أسلحة رشاشة، وعلّق بالقول: "بعد أعمال الشغب في شمعون الصديق، اصطحبت الأطفال إلى ألعابهم لتعليمهم ما يجب فعله مع الإرهابيين"، في إشارة إلى الفلسطينيين.

و"شمعون الصديق" هو الاسم الذي يطلقه اليمينيون الإسرائيليون على الشيخ جراح.

ويأمل بن غفير حصد المزيد من الأصوات في الانتخابات التي ستجري في 1 نوفمبر/تشرين الثاني من خلال إبراز العداء للفلسطينيين.

وفي هذا الإطار قال الطيبي: "هناك من يستغلّ الانتخابات مثل إيتمار بن غفير وجماعة المستوطنين لزيادة هذه الهجمات وللمزاودة والتطرّف".

وكان بن غفير توعّد بإجلاء العائلات الفلسطينية من منازلها في الحي، حال حصوله على حقيبة وزارية.

وعلّق الطيبي بالقول: "نأمل ألا يكون بن غفير بعد أسبوعين أو ثلاثة في هذه الحكومة، لأن الفاشية أصبحت تياراً مركزياً في المجتمع الإسرائيلي".

وأضاف: "لكننا هنا موحّدون لنقف مع أهالي الشيخ جراح كما وقفنا معهم على مدى السنوات، فدائماً ما كنا معاً وسنبقى معاً".​​​​​​​

ومنذ سنوات، تواجه عشرات العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح خطر التهجير من منازلها لصالح جماعات استيطانية إسرائيلية بحجة أنها كانت "ملكية يهودية قبل العام 1948" وهو ما ينفيه الفلسطينيون.

ويصرّ الفلسطينيون على أن تكون القدس الشرقية العاصمة المستقبلية لدولتهم، فيما تقول إسرائيل إن القدس بشطريها الشرقيّ والغربي عاصمة لها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us