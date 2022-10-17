أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو الاثنين أن مبيعات تذاكر مونديال قطر قاربت 3 ملايين تذكرة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي تحت عنوان "شهر على انطلاق المونديال" للاتحاد الدولي لكرة القدم واللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر (حكومي) بشأن الاستعدادات للمونديال الذي ينطلق في 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وعبر الاتصال المرئي قال إنفانتينو: "بطولة كأس العالم هي أول بطولة في الوطن العربي تنظمها دولة قطر بطل كأس آسيا وستكون بطولة حب وسلام".

وأضاف: "نجدد قولنا إن دولة قطر ستقدم أفضل نسخة من كأس العالم في التاريخ".

من جانبه، قال كولن سميث المدير التنفيذي لعمليات كأس العالم: "أؤكد على ما قاله رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أن دولة قطر جاهزة ونحن جاهزون من أجل المونديال".

وأضاف: "يوجد 11 مقراً من أجل إصدار التصاريح ويوجد 74 ملعباً في خطة البطولة للمباريات والتدريبات".

ومضى قائلاً: "الكل مرحب به في البطولة وسوف تعيش الجماهير تجربة الضيافة القطرية".

وأشار سميث إلى أن "برنامج الضيافة في مونديال قطر 2022 يعتبر الأنجح في تاريخ الفيفا إذ بيع نحو 240 ألف وحدة جناح في الملاعب".

ولفت إلى أن "الملاعب الرقمية فرصة للإعلاميين الذين لا يتسنى لهم حضور المباريات لمتابعة منافسات البطولة في ظل الأعداد الهائلة من الصحفيين الذين سيحضرون هذه المباريات".

فيما قال المهندس ياسر الجمال المدير العام للجنة العليا للمشاريع والإرث: "يجب على جميع حاملي التذاكر تحميل تطبيق بطاقة هيا".

وأوضح أن "بطاقة هيا فكرة محلية قطرية أصبحت عالمية بالسماح لمالكيها بدخول عديد من الدول وهذا يشعرنا بالفخر".

وأضاف الجمال: "سوف يكون هناك دعم دولي بوجود 90 ممثلاً لـ45 سفارة وهذه الخدمة ستكون في البطولة لأول مرة".

وحول المشاركات الإعلامية قال ناصر الخاطر الرئيس التنفيذي للبطولة: "بالنسبة للإعلام من المتوقع قدوم 12 ألفاً و300 إعلامي من أجل البطولة".

وأردف: "لأول مرة سوف يكون هناك ستاد رقمي من أجل الإعلاميين مركز قطر الوطني للمؤتمرات وسوف يكون مركزاً لغير الحاصلين على تصاريح الإعلام".

ولفت الخاطر إلى أنه "اختيار 20 ألف متطوع من أصل 420 ألف متقدم، 89% منهم من داخل دولة قطر و11% من خارجها."

وأشار في الوقت ذاته إلى وجود أكثر من 90 منطقة ترفيهية للجماهير.

وخلال المؤتمر الصحفي أعلن الفيفا "تدشين تطبيق تذاكر مونديال ⁧قطر 2022 ⁩الذي يتيح الوصول إلى التذاكر وتغيير معلوماتها وإرسالها إلى الآخرين".

وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم لكرة القدم (مونديال 2022) بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر/كانون الأول المقبلَين بمشاركة 32 منتخباً.

وهذه أول مرة تستضيف دولة في الشرق الأوسط والعالم العربي البطولة الأشهر والأضخم على مستوى المنتخبات في عالم كرة القدم.