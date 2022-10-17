سياسة
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بنزيما يفوز بـ"الكرة الذهبية" لأفضل لاعب كرة قدم بالعالم لعام 2022
تُوّج الفرنسي كريم بنزيما الاثنين بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم بالعالم لموسم 2021-2022، متفوقاً على البلجيكي كيفن دي بروين، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والسنغالي ساديو ماني، في حفل أقيم على مسرح "شاتليه" بالعاصمة باريس.
بنزيما يفوز بـ"الكرة الذهبية" لأفضل لاعب كرة قدم بالعالم لعام 2022
الفرنسي كريم بنزيما يحصد جائزة الكرة الذهبية 2022 / Reuters
17 أكتوبر 2022

أحرز مهاجم ريال مدريد الفرنسي كريم بنزيما الاثنين جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب لعام 2022 التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية المتخصصة في كرة القدم.

ونال بنزيما الجائزة عقب مساهمته الرئيسية في فوز ريال مدريد ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الـ14 في تاريخ النادي، وتصدره ترتيب هدافي المسابقة بـ 15 هدفاً، كما قاد فريقه لحصد لقب الدوري الإسباني الموسم الماضي بفضل تسجيله 27 هدفاً وضعته أفضل هدافي "الليغا".

ويمر بنزيما بأفضل فتراته الاحترافية في عالم الساحرة المستديرة، إذ فاز في أغسطس/آب الفائت بجائزة أفضل لاعب في أوروبا المقدمة من الاتحاد الأوروبي "يويفا".

وهذه المرة الأولى التي يحصل فيها كريم بنزيما على "البالون دور" من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية التي بدأت منح الجائزة منذ عام 1956 لتكريم أفضل لاعب كرة قدم على مدار العام.

وأصبح بنزيما خامس فرنسي يحقق هذا الإنجاز بعد ريمون كوبا (1958)، ميشال بلاتيني (1983، 1984، 1985)، جان-بيار بابان (1991) وزين الدين زيدان (1998).

وشهدت هذه النسخة غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي نال الجائزة 7 مرات، عن قائمة المرشحين للمرة الأولى منذ اختياره للمرة الأولى عام 2026، وحل البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب الخمس كرات ذهبية بالمركز العشرين.

وجاء المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بالمركز الخامس بعد موسم آخر مميز تمكن خلاله من الفوز بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، رفقة الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، ونيله عديد الجوائز الفردية.

وشهد الحفل أيضاً منح جائزة الكرة الذهبية للسيدات والتي ذهبت إلى نجمة برشلونة الإسبانية أليكسيا بوتاس للسنة الثانية على التوالي، ونال مواطنها وزميلها في النادي الكتالوني بابلو غافي جائزة أفضل لاعب شاب.

وحصد البولندي روبرت ليفاندوفسكي جائزة "غيرد مولر" لأفضل مهاجم، والبلجيكي تيبو كورتوا جائزة "ياشين" لأفضل حارس مرمى، وحصل نادي مانشستر سيتي على جائزة أفضل نادٍ في العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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