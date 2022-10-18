تراجعت أستراليا الثلاثاء عن قرار الحكومة السابقة الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل وقالت إنه يجب حل قضية وضع المدينة من خلال محادثات سلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقالت وزيرة الشؤون الخارجية بيني وونغ إن أستراليا "ستظل دائماً صديقة مخلصة لإسرائيل" وإنها ملتزمة حل الدولتين الذي تتعايش فيه إسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلية بسلام داخل حدود معترف بها دولياً.

وأضافت في بيان أن الحكومة "تجدد التزام أستراليا الجهود الدولية في السعي المسؤول لإحراز تقدم نحو حل دولتين عادل ودائم".

وكان رئيس الوزراء السابق سكوت موريسون تراجع في ديسمبر/كانون الأول 2018 عن سياسة كانت متبعة إزاء الشرق الأوسط على مدى عقود بقوله إن أستراليا اعترفت بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل لكنها لن تنقل سفارتها إلى هناك على الفور.

واعترف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل قبل ذلك بعام.

وقالت وونغ للصحفيين إن قرار موريسون في عام 2018 "أبعد أستراليا عن التناغم مع غالبية المجتمع الدولي"، وأثار قلق إندونيسيا المجاورة ذات الأغلبية المسلمة.

وأضافت: "يؤسفني أن قرار السيد موريسون ممارسة لعبة السياسة أدى إلى تغيير موقف أستراليا، والقلق الذي سببته هذه التحولات لكثير من الناس بالمجتمع الأسترالي الذي يهتم بشدة بهذه القضية".

وكان موريسون تحدث عام 2018 عن نقل السفارة من تل أبيب قبل أيام فقط من انتخابات فرعية بدائرة انتخابية في سيدني بها تمثيل يهودي قوي، والتي خسرها حزبه الليبرالي رغم ذلك.

وكانت صحيفة الجارديان ذكرت أولاً حدوث تغيير بموقع وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الإلكتروني لإزالة الصيغة التي تصف القدس الغربية بأنها العاصمة يوم الاثنين.

وقالت وونغ إن القرار اتخذته حكومة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز اليوم الثلاثاء.

وخسر تحالف موريسون بقيادة الليبراليين الانتخابات العامة في مايو/أيار، مما أدى إلى عودة حكومة من حزب العمال للمرة الأولى منذ تسع سنوات.

والسفارة الإسرائيلية في كانبيرا مغلقة اليوم الثلاثاء ولم ترد بعد على طلب للحصول على تعقيب.

وأثار القرار حالة غضب في إسرائيل إذ استدعت وزارة الخارجية السفير الأسترالي على الفور، فيما وصفت الخارجية القرار الأسترالي بأنه جاء من منطلق سياسي، معربة عن خيبة الأمل جراء القرار.

من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد إن "القدس ستبقى عاصمة إسرائيل، والقرار الأسترالي لن يغير شيئاً"، مشيراً إلى أنه يأمل أن تغير أستراليا هذا القرار.