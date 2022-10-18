سياسة
2 دقيقة قراءة
مباحثات تركية-أمريكية حول شراء طائرات F-16 والصراع في أوكرانيا
المتحدث باسم الرئاسة التركية يبحث في اتصال هاتفي مع مستشار الأمن القومي الأمريكي قضايا ثنائية وإقليمية مشتركة حول الحرب في أوكرانيا وملف مقاتلات F-16.
مباحثات تركية-أمريكية حول شراء طائرات F-16 والصراع في أوكرانيا
عبّر قالن عن تطلع تركيا إلى استكمال الكونغرس عملية التصديق على طلب تركيا شراء مقاتلات F-16 وتحديثها دون شروط / AA
18 أكتوبر 2022

بحث المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان قضايا ثنائية وإقليمية ذات اهتمام مشترك على رأسها الحرب الروسية-الأوكرانية وملف التصديق الأمريكي على شراء تركيا مقاتلات F-16.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تناول العلاقات السياسية والاقتصادية الثنائية والتعاون بمجالي الصناعات الدفاعية والطاقة والحرب في أوكرانيا وملفَّي بحرَي إيجة والمتوسط وغيرها من القضايا الإقليمية، حسب بيان صادر عن مكتب قالن الاثنين.

وعبّر قالن خلال الاتصال عن تطلع تركيا إلى استكمال الكونغرس الأمريكي عملية التصديق على طلب تركيا بشأن شراء مقاتلات F-16 وتحديثها دون شروط، وترحيب أنقرة بالدعم الذي تبديه الإدارة الأمريكية بهذا الخصوص.

وأعرب الجانبان عن القلق جراء تفاقم الحرب في أوكرانيا وتصاعد العنف، وأكدا أهمية كل جهد دبلوماسي لتخفيف أضرار الحرب في مجالات السلام والاستقرار العالميين والاقتصاد وأمن الطاقة والغذاء.

وأكد قالن تصميم تركيا على مواصلة مبادراتها للحل، بما في ذلك تمديد العمل باتفاق إسطنبول بشأن شحن الحبوب.

في سياق منفصل شدد قالن على أن تركيا لن تتردد في حماية حقوقها ومصالحها المشروعة في إيجة والمتوسط، مؤكداً ضرورة "إنهاء اليونان ممارساتها المتجاهلة للقانون الدولي وخطاباتها الاستفزازية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us