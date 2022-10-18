سياسة
2 دقيقة قراءة
إسرائيل ناقشت شنّ عملية عسكرية واسعة ضد مجموعة "عرين الأسود" في نابلس
ناقشت الحكومة الإسرائيلية إمكانية شن عملية عسكرية واسعة ضد مجموعة "عرين الأسود"، التي تزعم إسرائيل أنها نفذت 4 عمليات خطيرة نتج عنها قتل جنديين إسرائيليين.
إسرائيل ناقشت شنّ عملية عسكرية واسعة ضد مجموعة "عرين الأسود" في نابلس
مجموعة عرين الأسود بالبلدة القديمة في نابلس / إعلام فلسطيني محلي
18 أكتوبر 2022

قالت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان" إنه جرت مناقشة إمكانية تنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد مجموعة "عرين الأسود" المسؤولة عن غالبية عمليات إطلاق النار في منطقة نابلس.

جاء ذلك خلال النقاش الأمني الاستثنائي الأحد بمقر وزارة الدفاع الإسرائيلي في تل أبيب بمشاركة رئيس الحكومة يائير لابيد ووزير الأمن بيني غانتس ورؤساء الأجهزة الأمنية ومنهم رئيس هيئة الأركان آفيف كوخافي ورئيس جهاز الموساد ورئيس الشاباك.

وتلاحق السلطات الإسرائيلية أربعة مهاجمين نفذوا عمليات خطيرة الفترة الأخيرة قتل بها جنديان إسرائيليان.

وفي سياق منفصل وجهت إسرائيل رسالة شديدة اللهجة إلى السلطة الفلسطينية قالت فيها إن تصرُّف رئيس الوزراء الفلسطيني يعطي شرعية للعمليات".

وجاءت الرسالة عقب مشاركة رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية في مراسم عزاء في جنين، ووُجد خلال مشاركته هناك منفذون لـ"عمليات عدائية".

وعقد رئيس الوزراء يائير لابيد الأحد في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب جلستين أمنيتين بمشاركة رئيس الوزراء المناوب نفتالي بينيت ووزير الدفاع بيني غانتس وكبار المسؤولين في الدوائر الأمنية لمناقشة تصعيد الأوضاع في يهودا والسامرة وفي منطقة نابلس على وجه الخصوص.

وعلى صعيد آخر رفض رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو لقاء رئيس الوزراء لابيد ليطلعه الأخير على تفاصيل الاتفاق مع لبنان على ترسيم الحدود البحرية .

وجاء في تغريدة نشرها حزب الليكود على حسابه في توتير أن لابيد يرفض من جهة طرح الاتفاق للتصويت عليه في الكنيست ومن جهة ثانية يدعو رئيس المعارضة لإطلاعه على الأمر الواقع وهذا تصرف يتناقض مع مبادئ الديموقراطية كما جاء في تغريدة الليكود .

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us