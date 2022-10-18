سياسة
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نحو ثلث محطات الطاقة بأوكرانيا دُمرت وروسيا تنفي استخدام مُسيرات إيرانية
قال الرئيس الأوكراني إن 30% من محطات الطاقة الأوكرانية دمرت خلال أسبوع تقريباً نتيجة الضربات الروسية، في المقابل أكد الكرملين أنه ليس لديه معلومات حول استخدام الجيش الروسي طائرات مُسيرة إيرانية الصنع في أوكرانيا.
نحو ثلث محطات الطاقة بأوكرانيا دُمرت وروسيا تنفي استخدام مُسيرات إيرانية
قصف روسي مستمر على العاصمة الأوكرانية كييف / Reuters
18 أكتوبر 2022

دمّر القصف الروسي خلال أسبوع تقريباً 30 % من محطات الطاقة الأوكرانية، ما تسبب بانقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي في أنحاء أوكرانيا، حسبما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء.

وقال زيلينسكي على تويتر: "منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول دُمّرت 30% من محطات الطاقة الأوكرانية، ما تسبب بأعطال هائلة في كل أنحاء البلاد".

وتابع: "لم يعد مجال للتفاوض مع نظام (الرئيس فلاديمير) بوتين".

الكرملين: الأراضي الأوكرانية المضمومة محمية بالأسلحة النووية

على الجانب الآخر أعلن الكرملين الثلاثاء أن المناطق الأوكرانية الأربعة التي ضمتها روسيا قبل أسابيع من أوكرانيا تخضع بالكامل لحماية الترسانة النووية الروسية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في اتصال مع صحفيين: "هذه الأراضي أجزاء غير قابلة للانتزاع من روسيا الاتحادية... وتحظى بنفس القدر من التأمين شأنها كبقية الأراضي الروسية".

ورداً على سؤال أحد الصحفيين عما إذا كانت موسكو تستخدم طائرات مُسيرة إيرانية في أوكرانيا، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "ليس لدينا مثل هذه المعلومات". وأضاف أنه "يجري استخدام التكنولوجيا الروسية تحت أسماء روسية".

قصف عنيف لكييف الثلاثاء

أدت سلسلة من الضربات الروسية الجديدة على منشآت للطاقة في عدة مناطق بأوكرانيا الثلاثاء، بما فيها العاصمة كييف، إلى انقطاع التيار الكهربائي.

وفي كييف تحدثت شركة DTEK المشغّلة لقطاع الكهرباء عن "انقطاع" في إمدادات الكهرباء والمياه لسكان الضفة اليسرى من العاصمة الأوكرانية. ولفتت عبر فيسبوك إلى أن "المهندسين يبذلون قصارى جهدهم من أجل استعادة" التيار الكهربائي.

وفي خاركيف ثاني أكبر المدن الأوكرانية استهدفت ضربة روسية "شركة صناعية"، حسب رئيس بلديتها إيغور تيريخوف، الذي قال إنه "في غضون خمس دقائق شهدت المدينة سلسلتَي انفجارات".

تحطم مقاتلة أسرع من الصوت فوق مبنى سكني بـ"ييسك"

أعلنت السلطات الروسية الثلاثاء مقتل 13 شخصاً بينهم 3 أطفال إثر تحطُّم مقاتلة عسكرية أسرع من الصوت من طراز "سوخوي 34" فوق مبنى سكني بمدينة ييسك الروسية، المطلة على سواحل بحر آزوف بالقرب من أوكرانيا.

وكشفت وزارة الطوارئ عن هذا العدد بالتزامن مع إعلانها انتهاء عمليات البحث عن ضحايا أو ناجين جراء الحادث.

وقالت في تصريحات نقلتها وسائل إعلام روسية: "فرق الإنقاذ أنهت البحث تحت الأنقاض، والمحصلة هي مقتل 13 شخصاً بينهم ثلاثة أطفال، فيما أصيب 19 آخرون بجروح".

وكانت آخر حصيلة أعلنتها السلطات الروسية لعدد الضحايا مساء أمس قتيلين و14 مصاباً.

وكانت وزارة الدفاع ذكرت في بيان الاثنين أن المقاتلة تحطمت إثر عطل طرأ على أحد المحركات تسبب في اشتعاله أثناء عملية الإقلاع، حسب ما نقل موقع قناة "روسيا اليوم".

وأوضح البيان أن طاقم المقاتلة "تمكن من القفز بالمظلات قبل سقوطها".

وفي السياق أعلنت السلطات المحلية أن المبنى المنكوب مكون من 9 طوابق، وأدى الحادث إلى تضرر 15 شقة، حسب المصدر ذاته.

توقيف موظفين بمحطة زاباروجيا

اتهمت وكالة الطاقة النووية الأوكرانية الثلاثاء روسيا بتوقيف موظفَين رفيعَين بمحطة زابواروجيا الخاضعة للسيطرة الروسية جنوب أوكرانيا.

وذكرت "إنيرغوأتوم" في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي أن القوات الروسية خطفت الاثنين مدير تكنولوجيا المعلومات أوليغ كوستيوكوف ومساعد المدير العام للمحطة أوليغ أوشيكا و"اقتادتهما إلى وجهة مجهولة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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