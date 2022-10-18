أعلن وزير الدفاع الماليزي هشام الدين حسين، أن شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية (توساش) فازت بمناقصة طُرحت لإمداد بلاده بالمسيّرات.

ونجحت توساش في التفوّق على منافسيها، بما في ذلك شركتان صينيتان تصنّعان المسيّرات.

تركيا الخيار الأفضل

وقال الصحفي حليم عباس المقيم في ماليزيا إن "المسيّرات الصينية المستخدمة في ساحة المعركة لم ترقَ إلى مستوى التوقعات"، ولفت الانتباه إلى القدرة العسكرية الفريدة للمسيّرات التركية.

ومن المتوقع أن يصل السوق العالمي للطائرات بلا طيار إلى ما يقرب من 12 مليار دولار هذا العام و30 مليار دولار في عام 2029.

جدير بالذكر أن الصين أيضاً تُعد من ضمن الدول الآسيوية التي تتابع أداء المسيرات التركية من كثب، فمؤخّراً قُدّم المهندس سلجوق بيرقدار، المدير التقني لشركة "بايكار" التركية للصناعات الدفاعية، بإحدى البرامج التي يبثّها التلفزيون الصيني، باعتباره عبقرياً و"ستيف جوبز" تركيا.