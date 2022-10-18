سياسة
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لبنان يتهم إسرائيل باختراق مياهه الإقليمية وتل أبيب تنفي.. ما القصة؟
أعلن الجيش اللبناني أن زورقاً إسرائيلياً اخترق للمرة الثانية خلال يومين حدوده البحرية الواقعة التي نفاها الجيش الإسرائيلي، مصرّحاً: "لم يحدث أي عبور" إلى المياه الإقليمية اللبنانية.
لبنان يتهم إسرائيل باختراق مياهه الإقليمية وتل أبيب تنفي.. ما القصة؟
أعلن الجيش اللبناني اختراق مياهه الإقليمية للمرة الثانية خلال يومين / AP Archive
18 أكتوبر 2022

أعلن الجيش اللبناني الثلاثاء أن زورقاً حربياً يتبع نظيره الإسرائيلي اخترق المياه الإقليمية للبلاد الاثنين، في ثاني حادثة من نوعها خلال يومين.

وقال الجيش في بيان اطلعت عليه الأناضول إن "زورقاً حربياً تابعاً للعدو الإسرائيلي أقدم على خرق المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة (جنوب) لمسافة نحو 222 متراً ولمدة 62 دقيقة".

وأضاف بيان الجيش أن قيادته "تتابع موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)".

ورداً على ذلك قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "لم يحدث أي عبور" إلى المياه الإقليمية اللبنانية الاثنين.

والبلدان في حالة حرب من الناحية النظرية، لكنهما توصلا إلى اتفاق هذا الشهر بوساطة الولايات المتحدة لترسيم الحدود البحرية.

والأحد أعلن الجيش اللبناني أن زورقين حربيين تابعين للجيش الإسرائيلي خرقا المياه الإقليمية مقابل منطقة رأس الناقورة عقب أيام من موافقة لبنان وإسرائيل على مسودة اتفاق لترسيم الحدود البحرية بينهما.

وكشف نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب الأحد أن التوقيع على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل قد يجري في 26 أو 27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وخاض البلدان مفاوضات غير مباشرة استمرّت عامين بوساطة أمريكية ورعاية الأمم المتحدة حول ترسيم الحدود في منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي بالبحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كم مربعاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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