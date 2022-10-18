سياسة
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واشنطن تنفي تغيير موقفها تجاه مسألة الأمن في بحر إيجة
نفى السفير الأمريكي لدى أنقرة أي تغير في موقف بلاده بشأن الأمن في بحر إيجة. ويوضح أن الهدف الأساسي الذي تتشاركه الولايات المتحدة مع حلفاها في الناتو (تركيا واليونان) هو ضمان أمن المنطقة واستقرارها.
واشنطن تنفي تغيير موقفها تجاه مسألة الأمن في بحر إيجة
السفير الأمريكي لدى أنقرة: تعاوننا في المجال الأمني ​​مع حلفائنا في الناتو (تركيا واليونان) لا ينبع من موقف متحيز لأي شريك / AA
18 أكتوبر 2022

صرح السفير الأمريكي لدى أنقرة جيفري فليك الثلاثاء بأن بلاده لم تغير موقفها تجاه مسألة الأمن في بحر إيجة.

وقال في بيان نشرته السفارة عبر حسابها على تويتر: "طُرح عليَّ مؤخراً سؤال عما إذا كان في موقف الولايات المتحدة بشأن الأمن في بحر إيجة تغيير، جوابي: لا".

وأضاف: "تعاوننا في المجال الأمني ​​مع حلفائنا في الناتو (تركيا واليونان) لا ينبع من موقف متحيز أو غير متوازن حيال أي شريك".

وتابع القول: "جهودنا المشتركة الآن تتركز على إنهاء الحرب الروسية الوحشية وغير المبررة في أوكرانيا".

وأشار فليك في البيان إلى مواصلة تركيا تقديم الدعم القيّم -لا سيما من خلال نقل الأمن الغذائي إلى مستوى متقدم- وتعزيز الحوار بين أوكرانيا وروسيا.

وأردف: "تعاوننا الدفاعي مع اليونان يعزز الجناح الشرقي لحلف الناتو من خلال دعم أوكرانيا وحلفائنا في الناتو وسط وشرق أوروبا".

ولفت إلى أن "الهدف الأساسي الذي نتشاركه مع حلفائنا في الناتو -تركيا واليونان- هو ضمان السلام والأمن والاستقرار في المنطقة برمتها".

ومؤخراً أظهرت واشنطن دعمها للاستفزازات اليونانية في بحر إيجة ورفعت حظر الأسلحة المفروض على إدارة قبرص الرومية، كما التزمت الصمت حيال انتهاكات اليونان للاتفاقيات وتسليح الجزر منزوعة السلاح في بحر إيجة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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