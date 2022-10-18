سياسة
2 دقيقة قراءة
ألمانيا تقيل رئيس الأمن السيبراني بسبب علاقات محتملة مع روسيا
أصدرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر الثلاثاء قراراً بإقالة رئيس وكالة الأمن السيبراني آرنه شونبوم من منصبه، بسبب علاقات محتملة مع المخابرات الروسية. فيما يستمر التحقيق في هذه الادعاءات.
ألمانيا تقيل رئيس الأمن السيبراني بسبب علاقات محتملة مع روسيا
الحكومة الألمانية تقيل رئيس وكالة الأمن السيبراني آرنه شونبوم / Reuters
18 أكتوبر 2022

أقالت وزارة الداخلية الألمانية الثلاثاء رئيس وكالة الأمن السيبراني آرنه شونبوم، على خلفية تقارير عن علاقات محتملة تربطه بالمخابرات الروسية.

وقالت الوزارة في بيان، إن وزيرة الداخلية نانسي فيسر أقالت شوينبوم من منصبه "بشكل فوري"، بسبب الادعاءات التي "أضرت بالثقة في حياد ونزاهة إدارته"، حسبما نقلت وكالة أسوشيتد برس.

وكان شونبوم في موقف حرج منذ كشفت وسائل إعلام عن علاقته بشركة استشارية للأمن السيبراني، مشتبه بأنها على اتصال مع أجهزة المخابرات الروسية.

وشارك شونبوم (53 عاماً) في تأسيس مجموعة للأمن السيبراني قبل عقد من الزمن تضم خبراءً من المؤسسات العامة والقطاع الخاص، قالت وسائل إعلام ألمانية إن أحد أعضائها "شركة أسسها عميل مخابرات روسي سابق".

وكانت الحكومة الألمانية أعلنت منذ أكثر من أسبوع، أنها تحقق في التقارير الإعلامية بشكل شامل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us