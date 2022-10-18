منعت بولندا مجموعات مدرسية إسرائيلية الاستعانة بحراس مسلحين لمرافقتهم خلال زيارتها البلاد التي تشمل معسكرات اعتقال نازية سابقة.

ونقلت وكالة الأنباء البولندية (ب أ ب) الثلاثاء، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية لوكاش ياسينا قوله: "نحن على استعداد لاستقبال رحلات إسرائيلية في بولندا إذا لم يرافقها حراس أمن مسلحون".

وجاءت تصريحات ياسينا عقب إعلان السفير الإسرائيلي ياكوف ليفن الأسبوع الماضي، أن زيارات المدارس الإسرائيلية حُظِرت "بسبب قرارات اتخذتها وزارة الخارجية البولندية".

ويتعلق الأمر بزيارات تنظمها وزارة التعليم الإسرائيلية لتلاميذ المدارس الثانوية، وكانت تلك الزيارات عُلِّقت منذ يونيو/حزيران الماضي.

وقال ياسينا في حديث مع محطة إذاعية محلية في لوبلين بشرق بولندا، إن زيارات التلاميذ الإسرائيليين لفرنسا وألمانيا لم تكن برفقة حراس مسلحين، مضيفاً أن ذلك يمكن أن يترك الانطباع بأنهم يواجهون خطراً أكبر في بولندا منه في تلك الدول.

وشهدت العلاقات بين بولندا وإسرائيل خلافات عدة في السنوات القليلة الماضية، كان آخرها على خلفية قانون بولندي جديد اعتُبر أنه يقطع الطريق على مطالبات عائلات يهودية صودرت ممتلكاتها بعد الحرب العالمية الثانية.