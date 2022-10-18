سياسة
2 دقيقة قراءة
بولندا تؤكد حظر دخول تلاميذ إسرائيليين برفقة حرس مسلّح.. ما القصة؟
أعلنت وزارة الخارجية البولندية أن وارسو منعت مجموعات مدرسية إسرائيلية الاستعانة بحراس مسلحين لمرافقتهم خلال زيارتها البلاد التي تشمل معسكرات اعتقال نازية سابقة.
بولندا تؤكد حظر دخول تلاميذ إسرائيليين برفقة حرس مسلّح.. ما القصة؟
بولندا تؤكد حظر دخول مجموعات مدرسية إسرائيلية يرافقها حرس مسلح
18 أكتوبر 2022

منعت بولندا مجموعات مدرسية إسرائيلية الاستعانة بحراس مسلحين لمرافقتهم خلال زيارتها البلاد التي تشمل معسكرات اعتقال نازية سابقة.

ونقلت وكالة الأنباء البولندية (ب أ ب) الثلاثاء، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية لوكاش ياسينا قوله: "نحن على استعداد لاستقبال رحلات إسرائيلية في بولندا إذا لم يرافقها حراس أمن مسلحون".

وجاءت تصريحات ياسينا عقب إعلان السفير الإسرائيلي ياكوف ليفن الأسبوع الماضي، أن زيارات المدارس الإسرائيلية حُظِرت "بسبب قرارات اتخذتها وزارة الخارجية البولندية".

ويتعلق الأمر بزيارات تنظمها وزارة التعليم الإسرائيلية لتلاميذ المدارس الثانوية، وكانت تلك الزيارات عُلِّقت منذ يونيو/حزيران الماضي.

وقال ياسينا في حديث مع محطة إذاعية محلية في لوبلين بشرق بولندا، إن زيارات التلاميذ الإسرائيليين لفرنسا وألمانيا لم تكن برفقة حراس مسلحين، مضيفاً أن ذلك يمكن أن يترك الانطباع بأنهم يواجهون خطراً أكبر في بولندا منه في تلك الدول.

وشهدت العلاقات بين بولندا وإسرائيل خلافات عدة في السنوات القليلة الماضية، كان آخرها على خلفية قانون بولندي جديد اعتُبر أنه يقطع الطريق على مطالبات عائلات يهودية صودرت ممتلكاتها بعد الحرب العالمية الثانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us