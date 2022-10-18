فتحت النيابة العامة السويدية، تحقيقاً بحق 17 من أنصار تنظيم PKK الإرهابي، على خلفية اعتدائهم على مهرجان تركي بمدينة باسل في مايو/أيار الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء السويدية "Keystone-SDA" الثلاثاء أن المشتبه بهم وجهت إليهم تهم "تعكير صفو السلم والاعتداء الجسدي ومحاولة إلحاق الأذى الجسدي".

وكان أنصار PKK الإرهابي اعتدوا في مايو الماضي، على مهرجان تركي للطفولة أقيم في مدينة باسل السويدية.

وأسفر اعتداء أنصار التنظيم الإرهابي على الفعالية التركية، عن إصابة 8 أشخاص نقلوا إلى المستشفى إثر تعرضهم لإصابات.

وكانت وزارة الخارجية التركية نددت حينها بالهجوم، وطالبت بتسليم المعتدين إلى العدالة.

وأواخر يونيو/حزيران الماضي، وقّعت تركيا والسويد وفنلندا، مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، على هامش قمة التكتل في العاصمة الإسبانية مدريد، تعهد فيها البلدان بالتعاون التام مع أنقرة في مكافحة التنظيمات الإرهابية.