سياسة
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بسبب اعتدائهم على فعالية تركية.. السويد تحقق مع أنصار PKK الإرهابي
تحقق النيابة العامة السويدية مع 17 شخصاً من أنصار تنظيم PKK الإرهابي، متهمين بالتورط في الاعتداء على فعالية تركية.
بسبب اعتدائهم على فعالية تركية.. السويد تحقق مع أنصار PKK الإرهابي
النيابة العامة السويدية تفتح تحقيقاً مع أنصار PKK الإرهابي / Others
18 أكتوبر 2022

فتحت النيابة العامة السويدية، تحقيقاً بحق 17 من أنصار تنظيم PKK الإرهابي، على خلفية اعتدائهم على مهرجان تركي بمدينة باسل في مايو/أيار الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء السويدية "Keystone-SDA" الثلاثاء أن المشتبه بهم وجهت إليهم تهم "تعكير صفو السلم والاعتداء الجسدي ومحاولة إلحاق الأذى الجسدي".

وكان أنصار PKK الإرهابي اعتدوا في مايو الماضي، على مهرجان تركي للطفولة أقيم في مدينة باسل السويدية.

وأسفر اعتداء أنصار التنظيم الإرهابي على الفعالية التركية، عن إصابة 8 أشخاص نقلوا إلى المستشفى إثر تعرضهم لإصابات.

وكانت وزارة الخارجية التركية نددت حينها بالهجوم، وطالبت بتسليم المعتدين إلى العدالة.

وأواخر يونيو/حزيران الماضي، وقّعت تركيا والسويد وفنلندا، مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، على هامش قمة التكتل في العاصمة الإسبانية مدريد، تعهد فيها البلدان بالتعاون التام مع أنقرة في مكافحة التنظيمات الإرهابية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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