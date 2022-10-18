سياسة
3 دقيقة قراءة
من بينها "إنسان جاوة".. إندونيسيا تطالب هولندا بإعادة كنوز تاريخية
طلبت إندونيسيا من هولندا إعادة كنوز تاريخية كانت موجودة في متاحفها سابقاً، لا سيما بمتحف "إنسان جاوة". وتجري لجنة هولندية مستقلة في الأثناء "بحثاً لتقصي المصدر" لبعض المجموعات التاريخية.
من بينها "إنسان جاوة".. إندونيسيا تطالب هولندا بإعادة كنوز تاريخية
إندونيسيا تطالب هولندا بإعادة "كنوز" تاريخية / AFP
18 أكتوبر 2022

طلبت إندونيسيا، المستعمرة الهولندية السابقة، من هولندا إعادة ثمانية أعمال فنية ومجموعات من التاريخ الطبيعي موجودة في عدد من متاحفها، خصوصاً "إنسان جاوة" الشهير، على ما أعلنت الحكومة الهولندية الثلاثاء.

وتتألف "إنسان جاوة"، وهي أول متحجرات للإنسان المنتصب نُبشت على الإطلاق، من بقايا متحجرة عُثر عليها خلال عامي 1891 و1892 من جانب الهولندي يوخين دوبوا على جزيرة جاوة التي كانت جزءاً من الهند الشرقية الهولندية.

وكان دوبوا يبحث عن "الحلقة المفقودة" بين القردة والبشر، وفق متحف ناتوراليس للتاريخ الطبيعي في ليدي غربي هولندا، حيث تُعرض المتحجرات.

وإضافة إلى "مجموعة دوبوا" التي تضم أربعين ألف قطعة، تطالب إندونيسيا خصوصاً بـ"كنز لومبوك"، وفق ما أبلغت وزارة الثقافة الهولندية وكالة الصحافة الفرنسية، في تأكيد لمعلومات نشرتها صحيفة "دي تروف" المحلية.

ويتشكل هذا "الكنز" من "كمية كبيرة من الأحجار الكريمة والحلي الذهبية والفضية"، تحت إشراف المتحف الوطني للإتنولوجيا، وفق صحيفة "دي تروف".

ونزولاً عند الطلب الذي تقدمت به إندونيسيا خلال الصيف الفائت، يُتوقع إجراء عملية "بحث لتقصي المصدر"، على ما أوضح الناطق باسم الوزارة يولس فان دي فين، الذي أشار إلى أن لجنة مستقلة مكلفة "إعادة المجموعات الاستعمارية" ستباشر بحوثها في ديسمبر/كانون الأول قبل تقديم رأي استشاري في القضية للحكومة.

وأضاف: "لا يمكنني التكهن بالوقت الذي سيستغرقه ذلك".

وفي السنوات الماضية، بدأت هولندا النظر في تاريخها الاستعماري، خصوصاً في ما يتعلق بإندونيسيا التي كانت تُعرف سابقاً بالهند الشرقية الهولندية.

وأعلن الأرخبيل الآسيوي الذي حكمته هولندا على مدى ثلاثة قرون، استقلاله في أغسطس/آب 1945. وتأخر الاعتراف الهولندي باستقلال البلد حتى سنة 1949، بعد معارك دامية استمرت أربع سنوات.

وتقدمت هولندا باعتذار في فبراير/شباط الفائت، بعد أن كشفت دراسة عن لجوء الجيش الهولندي إلى ممارسات منهجية تنطوي على "عنف فائق" بمواجهة المقاتلين من أجل استقلال إندونيسيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us