أعلنت حركة حماس الفلسطينية، الثلاثاء، أن وفداً قيادياً منها سيزور العاصمة السورية دمشق الأربعاء.

وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، إن الوفد سيصل إلى دمشق، الأربعاء، برئاسة رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية بالحركة خليل الحية، وفقاً للأناضول.

وأضاف قاسم أن "زيارة الوفد تأتي ضمن زيارة سيجريها عدد من وفود الفصائل إلى دمشق".

ولم يفصح قاسم عن طبيعة الملفات التي سيناقشها الوفد مع المسؤولين السوريين.

وأعلنت حماس في 15 سبتمبر/أيلول الماضي، أنها مستمرة في تطبيع علاقاتها مع النظام السوري.

وذكرت في بيان حينها، أن هذا القرار يصب في "خدمة الأمة وقضاياها العادلة، وفي القلب منها قضية فلسطين، لا سيما في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة".

وقطعت حماس علاقتها مع دمشق عام 2012، دعماً للثورة السورية.