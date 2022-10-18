سياسة
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وزير الدفاع التركي: يمكن حل المشاكل مع اليونان عن طريق المحادثات والحوار
قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إنه بالإمكان حل المشاكل مع اليونان عن طريق المحادثات والحوار المتبادل، في إطار علاقات حُسن الجوار والقانون الدولي.
وزير الدفاع التركي: يمكن حل المشاكل مع اليونان عن طريق المحادثات والحوار
وزير الدفاع التركي خلوصي أقار: يمكن حل المشاكل مع اليونان عن طريق الحوار / AA
18 أكتوبر 2022

أعرب وزير الدفاع التركي خلوصي أقار عن اعتقاده بإمكانية حل المشاكل مع اليونان عن طريق المحادثات والحوار المتبادل.

جاء ذلك في كلمة عقب انتهاء فعاليات يوم المراقب لمناورات "الإطلاق الحر 2022" الثلاثاء، بحضور قادة الجيش ومسؤولين عسكريين وضباط رفيعي المستوى.

وأكد أن تركيا تواصل بإصرار نهجها هذا، مضيفاً: "ولكن يجب أن يعلم الجميع أننا لن نسمح بأمر واقع أو موقف غير مرغوب فيه بأي شكل من الأشكال، وننتهج دائماً سياسة مسؤولة وحكيمة وصبورة".

ولفت أقار إلى أنه التقى نظيره اليوناني نيكولاس باناغيوتوبولوس في بروكسل الأسبوع الماضي، قائلاً: "أعربت خلال اللقاء عن مشاعرنا وأفكارنا، وأكدت ضرورة مواصلة الحوار ولقائنا والتباحث من أجل حل شامل ودائم، وأنه يمكن حل المشاكل هذه في إطار علاقات حسن الجوار والقانون الدولي".

وأشار أقار أن المناورات شهدت مشاركة 825 عنصراً ومقاتلات "F-16"، ومروحيات "أتاك"، و39 من أنظمة السلاح.

وشهدت الآونة الأخيرة تصاعداً في التوتر بين أنقرة وأثينا بعد أن رصدت طائرات مُسيّرة تركية نقل اليونان 23 مدرعة إلى جزيرة مدللي (لسبوس) و18 مدرعة أخرى إلى سيسام (ساموس) يومَي 18 و21 سبتمبر/أيلول.

واحتجت تركيا في 26 سبتمبر/أيلول لدى اليونان والولايات المتحدة على خلفية نشر المدرعات أمريكية المنشأ في الجزيرتين منزوعتي السلاح.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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