وقعت جامعة إسطنبول، الثلاثاء، اتفاقيات تهدف إلى التعاون في المجال العلمي مع 9 جامعات جزائرية.

ويجري وفد تركي زيارة رسمية للجزائر تلبية لدعوة وجهتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية، تستمر حتى يوم الجمعة القادم.

ويضم الوفد التركي كلاً من رئيس مجلس التعليم العالي آرول أوزوار، ورئيس جامعة إسطنبول محمود آق، إلى جانب رؤساء جامعات آخرين.

وخلال اجتماع في قاعة مؤتمرات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية، وقّعت جامعة إسطنبول اتفاقيات تعاون مع أعرق 9 جامعات جزائرية.

وجرى التوقيع على الاتفاقيات بحضور رئيس مجلس التعليم العالي التركي آرول أوزوار، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الجزائري كمال بداري.

وفي تصريحات أدلى بها لمراسل الأناضول، قال أوزوار إن أهم هدف للزيارة هو الارتقاء بالعلاقات في مجال التعليم العالي إلى مستوى متقدم.

وأكد ثقته بأن جامعات البلدين قادرة على العمل معاً والتعاون في العديد من المجالات.

وتابع: "سنحقق في المستقبل القريب تعاوناً مهماً بين تركيا والجزائر الصديقة والشقيقة في العديد من القضايا المتعلقة بالتعليم العالي، مثل البحث العلمي والحدائق التكنولوجية والنشر العلمي وتبادل أعضاء الهيئات التدريسية والطلاب".

بدوره أشار بداري إلى تشكيل لجنة متابعة لتنفيذ الاتفاقيات آنفة الذكر.

وأكد ثقته بأن الاتفاقيات المبرمة ستتمخض عن أعمال مهمة تتعلق بالبحث العلمي والابتكار، "ليس على مستوى البلدين فقط بل أيضاً على الصعيد الدولي".

ونوه إلى أن هذه الخطوة ستسهم علمياً في الارتقاء بمستوى رفاهية شعبي البلدين في المجالين الاجتماعي والاقتصادي.

ولفت إلى أنه سيجري في هذا السياق إجراء دراسات مهمة في مجالات التكنولوجيا والبحث العلمي والابتكار.