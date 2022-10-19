أعلن المغرب الثلاثاء وقف تداول أسهم شركة "ليديك" (LYDEC) الفرنسية، في بورصة الدار البيضاء.

وذكرت بورصة الدار البيضاء (حكومية)، في بيان، أنها "ستقدم يوم 30 ديسمبر/كانون الأول القادم، على شطب أسهم رأسمال ليديك".

وأضافت: "بناءً على العرض العمومي الإجباري للسحب، وبناءً على طلب المصدر (شركة ليديك)، ستقوم بورصة الدار البيضاء يوم 30 ديسمبر 2022 بشطب أسهم رأسمال ليديك".

وفي عام 1997، وقع المغرب مع "ليديك"، التي تستثمر في قطاعي الكهرباء والماء، عقد عمل يمتد 30 عاماً، ينتهي العمل به في عام 2027.

ومنذ عام 2005، أُدرجت شركة "ليدك" في بورصة الدار البيضاء، وهي تابعة لشركة "سويز" الفرنسية التي تملك 51% من رأسمالها.

وهذه الشركة الفرنسية الثانية التي تقدم على هذا الإجراء في أقل من سنة، ففي 6 ديسمبر الماضي، أعلنت بورصة الدار البيضاء وقف تداول أسهم شركة "دانون" الفرنسية للأغذية.

وكانت أعلنت دانون في سبتمبر/أيلول 2018، أنها خسرت نحو 115 مليون درهم (12.2 مليون دولار)، خلال النصف الأول من العام نفسه، بعد حملة مقاطعة دامت أكثر من 5 أشهر في المغرب.

ويأتي إعلان وقف تداول أسهم الشركات الفرنسية في بورصة الدار البيضاء، في ظل توتر في العلاقات المغربية-الفرنسية، ظهرت مؤشراته منذ سبتمبر 2021، حين جرى تشديد منح تأشيرات سفر لمغاربة إلى فرنسا، منهم رجال أعمال وفنانون وطلبة.

في الوقت ذاته أعلن مجلس الوزراء بالمغرب الثلاثاء، تفعيل صندوق سيادي بقيمة 4 مليارات دولار لتعزيز الاستثمار في مواجهة الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وحسب بيان صادر عن الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، قرر مجلس الوزراء الذي ترأسه الملك محمد السادس "تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار" الذي أنشئ في 2020.

ويهدف الصندوق إلى توجيه الاستثمار العمومي لمشاريع البنيات التحتية والاستراتيجيات القطاعية، لتعزيز تنافس المنتج الوطني وتقوية السيادة الوطنية، على المستوى الغذائي والصحي وكذلك في قطاع الطاقة.

ووفق البيان، عيّن الملك محمد السادس خلال الجلسة، وزير الاقتصاد السابق محمد بنشعبون "مديراً عاماً لصندوق محمد السادس للاستثمار".

ولم يُشر بيان الديوان الملكي إلى ميزانية الصندوق، لكن وسائل إعلام مغربية تحدثت عن أنها تصل إلى 45 مليار درهم (4 مليارات دولار)، ثلثها من ميزانية الدولة والثلثان الباقيان من كيانات استثمارية وطنية ودولية.