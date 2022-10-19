سياسة
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"أوروبا حديقة ومعظم العالم غابة".. بوريل يعتذر عن تصريحاته المثيرة للجدل
نفى مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن تكون التعليقات التي أدلى بها عنصرية، واعتذر عن أي إهانة سببتها التصريحات التي وصفتها الإمارات بأنها "غير مناسبة وتتسم بالعنصرية".
"أوروبا حديقة ومعظم العالم غابة".. بوريل يعتذر عن تصريحاته المثيرة للجدل
وصف مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أوروبا بالحديقة ومعظم العالم بالغابة. / Reuters
19 أكتوبر 2022

نفى مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الثلاثاء أن تكون التعليقات التي أدلى بها الأسبوع الماضي عنصرية واعتذر عن أي إهانة سببتها التصريحات التي أثارت انتقادات إماراتية.

واستدعت الإمارات الاثنين القائم بأعمال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لديها وطلبت تفسير ما وصفته بتصريحات عنصرية أدلى بها بوريل.

وفي تصريحاته التي أدلى بها خلال افتتاح الأكاديمية الدبلوماسية الأوروبية الجديدة في بروج في بلجيكا الأسبوع الماضي، وجرى تداولها على الإنترنت على نطاق واسع منذ ذلك الحين، وصف بوريل أوروبا بأنها "حديقة" ومعظم العالم بأنه "غابة" يمكن "أن تغزو الحديقة".

وفي مدونة نُشرت في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، قال بوريل إنه كان يعني بكلمة "الغابة" تزايد نماذج البلدان التي تستخدم القوة والترهيب والابتزاز، وهو سلوك يتعارض مع الأعراف الدولية المتوافق عليها.

وأضاف: "إن اتساع هذا العالم الذي لا يتقيد بقوانين وتفشي هذه الحالة من الإخلال بالقواعد هو ما قصدته عندما تحدثت عن ‭‭'‬‬الغابة"‬. وحديثي عن "الغابة" ليس له أي دلالة عنصرية أو ثقافية أو جغرافية. في الواقع وللأسف، فإن "الغابة" في كل مكان، بما في ذلك أوكرانيا. ويجب أن نأخذ هذا التوجه على محمل الجد وكانت تلك رسالتي إلى الطلاب".

ومضى قائلا: "أساء البعض تفسير الاستعارة على أنها اعتناق لفكرة ‬‬المركزية الأوروبية الاستعمارية‭‭‬‬. أنا آسف إذا شعر البعض بالإهانة"، مضيفاً أنه يشعر أن أوروبا منغلقة على نفسها في أغلب الأحيان وتحتاج إلى التعرف على بقية العالم بشكل أفضل.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية أن وزارة الخارجية الإماراتية قالت إن التصريحات "غير مناسبة وتتسم بالعنصرية" و"تسهم في تفاقم التعصب والتمييز على المستوى العالمي".

واعترف بوريل بأن البعض شعروا بالاستياء من هذه الاستعارة لأن "المحافظين الجدد" في الولايات المتحدة اعتادوا استخدامها.

وأضاف: "لكنني بعيد تماماً عن مدرسة الفكر السياسي تلك".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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