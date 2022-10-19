سياسة
3 دقيقة قراءة
تقرير.. الموساد يتحين الفرصة لاغتيال أو اختطاف ستة فلسطينيين في ماليزيا
كشف تقرير لصحيفة New Straits Times الماليزية أن الموساد الإسرائيلي يراقب ستة فلسطينيين على الأقل في ماليزيا ويتحين الفرصة لاغتيالهم أو اختطافهم في أقرب وقت.
تقرير.. الموساد يتحين الفرصة لاغتيال أو اختطاف ستة فلسطينيين في ماليزيا
الموساد الإسرائيلي يراقب ستة فلسطينيين على الأقل في ماليزيا- صورة تعبيرية
19 أكتوبر 2022

ذكر تقرير نشرته صحيفة New Straits Times الماليزية أن جهاز الموساد الإسرائيلي يراقب ستة أهداف فلسطينية داخل ماليزيا ويتحين الفرصة لاغتيالهم أو اختطافهم، حسبما نقلت الصحيفة عن مصادر أمنية.

وأشار التقرير إلى أن الأهداف المذكورة من الأوساط الأكاديمية ويلقون محاضرات في جامعات محلية في عدة تخصصات منها الهندسة.

يأتي ذلك عقب أيام من إعلان الصحف الماليزية أن أجهزة الأمن في البلاد نجحت في تفكيك شبكة تجسس تابعة لجهاز الموساد الإسرائيلي وإنقاذ فلسطيني بعد اختطافه.

ولفت التقرير إلى أن عملية الموساد تأتي في إطار عملية أوسع للاستخبارات الإسرائيلية تستهدف برنامج حركة حماس لإرسال العلماء والمهندسين الفلسطينيين إلى الخارج لاكتساب المعرفة في مجالي التكنولوجيا والأسلحة.

وقبل أيام أعلنت صحف ماليزية تفكيك شبكة تجسس تابعة لجهاز الموساد الإسرائيلي حاولت خطف فلسطينيين واستجوابهم.

ونقلت صحيفة New Straits Times عن مسؤولين قولهم إن الموساد جنّد خلية من 11 ماليزياً على الأقل بهدف تعقب نشطاء فلسطينيين، بعد تدريبهم في أوروبا.

وأشارت إلى أن خلية الموساد اختطفت خبيراً فلسطينياً في تكنولوجيا المعلومات ينحدر من غزة وسط العاصمة كوالالمبور في 28 من الشهر الماضي، ونقلته إلى منزل ريفي في ضواحي العاصمة، قبل أن تتمكن المخابرات الماليزية من الوصول إلى الخاطفين خلال 24 ساعة وتعتقلهم وتحرر الرهينة الذي غادر البلاد بعد الحادث بأيام. ولفتت إلى أن الشاب تعرض للتحقيق من عناصر إسرائيلية عبر الهاتف خلال خطفه.

وأشارت الصحيفة الماليزية إلى أن الفلسطيني الذي تعرض للخطف تعرض أيضاً للاعتداء داخل السيارة، فيما حاول الخاطفون فتح هاتفه الشخصي.

وحسب الصحيفة اقتاد الخاطفون الشاب الفلسطيني مقيداً ومعصوب العينين إلى منزل معزول، وهناك جرى تكبيله. وأشارت إلى أن الشاب استطاع التعرف على الخاطفين وتأكد له أنهم ماليزيون.

وأوضحت: "عندما داهمت الشرطة المنزل كان الاستجواب لا يزال مستمراً. سمع رجال إسرائيليون على الطرف الآخر من خط الهاتف وهم يستجوبون الضحية، وعندما دخل عناصر الأمن الماليزيون ارتبك الجميع، وقال الإسرائيليون بصوت عال: "مرحباً، مرحباً، ثم قطعوا الاتصال مباشرة".

وأعربت وزارة الداخلية في غزة التي تديرها حركة حماس في غزة عن تقديرها لجهود ماليزيا في إنقاذ فلسطيني من غزة بعد أن اختطفه الموساد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us