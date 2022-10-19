سياسة
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"ظلتا في الأجواء الدولية".. أمريكا تعترض طائرتين روسيتين قبالة ألاسكا
قالت قيادة دفاع الفضاء الجوي الأمريكية الشمالية (نوراد) إنها اعترضت قاذفتين روسيتين من طراز تو-95 بالرغم من عدم دخولهما المجال الجوي للولايات المتحدة أو كندا. ومن جهة أخرى، صرّح الناتو بأنه يتوقع أن تجري روسيا تدريباتها النووية في القريب العاجل.
"ظلتا في الأجواء الدولية".. أمريكا تعترض طائرتين روسيتين قبالة ألاسكا
قاذفتين روسيتين من طراز تو-95 - صورة أرشيفية / Reuters
19 أكتوبر 2022

أعلنت قيادة دفاع الفضاء الجوي الأمريكية الشمالية (نوراد) أن سلاح الجو الأمريكي اعترض الثلاثاء قاذفتين روسيتين من طراز تو-95 بالقرب من ساحل ألاسكا.

وقالت القيادة، في بيان إن مقاتلتين من طراز F16 "اعترضتا قاذفتين روسيتين من طراز Tu-95 Bear-H دخلتا منطقة تحديد الدفاع الجوي لألاسكا.

وأضاف البيان أن الطائرتين الروسيتين "ظلتا في الأجواء الدولية ولم تدخلا المجال الجوي للولايات المتحدة أو كندا".

وأوضح أن القيادة لا تعتبر النشاط الروسي الأخير في منطقة تحديد الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية "تهديداً أو استفزازاً".

وتابع أن "نوراد تتعقب وتحدد بشكل إيجابي الطائرات العسكرية الأجنبية التي تدخل منطقة تحديد الدفاع الجوي، وتراقب بشكل روتيني تحركاتهم وعند الضرورة ترافقهم من منطقة تحديد الدفاع الجوي".

ويجري حلف شمال الأطلسي (ناتو) تدريبات على التأهب النووي هذا الأسبوع، وقال إنه يتوقع أن تجري روسيا تدريباتها النووية في القريب العاجل.

فيما قال الكرملين في وقت سابق الثلاثاء إنه لا معلومات لديه في هذا الشأن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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