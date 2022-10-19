سياسة
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السلطات المجرية تلقي القبض على صربي متهم بجرائم حرب بكوسوفو
ألقت السلطات المجرية القبض على صربي متهم بقتل 33 مدنياً ألبانياً في بلدة بيجا الواقعة غرب العاصمة بريشتينا في كوسوفو، حسبما أعلن مكتب الادعاء في كوسوفو الثلاثاء.
السلطات المجرية تلقي القبض على صربي متهم بجرائم حرب بكوسوفو
السلطات المجرية ألقت القبض على صربي متنهم بقتل ألبان / REUTERS
19 أكتوبر 2022

صرح مكتب الادعاء في كوسوفو الثلاثاء بأن صربيا متهماً بقتل ألبانٍ في عام 1999، أُلقي القبض عليه في المجر.

وجاء في البيان أن الصربي، الذي عُرف فقط بالأحرف الأولى من اسمه "س.س"، اعتُقل في بودابست بموجب مذكرة توقيف دولية.

ويشتبه في أنه شارك خلال الفترة من مارس/آذار حتى مايو/أيار 1999، في قتل 33 مدنياً ألبانياً في بلدة بيجا الواقعة على بعد 85 كيلومتراً غرب العاصمة بريشتينا في كوسوفو.

ولم يوضح البيان إذا كان المتهم الصربي رُحّل إلى كوسوفو أو يُتوقع ترحيله.

أعلنت كوسوفو، كانت محافظة تابعة لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، استقلالها عن صربيا عام 2008، بعد حرب دامية انتهت فقط بتدخل من حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقُتل أكثر من 19 ألف ألباني ولا يزال أكثر من 1600 مفقودين من الحرب. ولا تعترف بلغراد بكوسوفو دولة مستقلة.

وتظل العلاقات بين البلدين متوترة رغم الوساطة المستمرة من الاتحاد الأوروبي لتطبيع العلاقات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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