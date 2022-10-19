صرح مكتب الادعاء في كوسوفو الثلاثاء بأن صربيا متهماً بقتل ألبانٍ في عام 1999، أُلقي القبض عليه في المجر.

وجاء في البيان أن الصربي، الذي عُرف فقط بالأحرف الأولى من اسمه "س.س"، اعتُقل في بودابست بموجب مذكرة توقيف دولية.

ويشتبه في أنه شارك خلال الفترة من مارس/آذار حتى مايو/أيار 1999، في قتل 33 مدنياً ألبانياً في بلدة بيجا الواقعة على بعد 85 كيلومتراً غرب العاصمة بريشتينا في كوسوفو.

ولم يوضح البيان إذا كان المتهم الصربي رُحّل إلى كوسوفو أو يُتوقع ترحيله.

أعلنت كوسوفو، كانت محافظة تابعة لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، استقلالها عن صربيا عام 2008، بعد حرب دامية انتهت فقط بتدخل من حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقُتل أكثر من 19 ألف ألباني ولا يزال أكثر من 1600 مفقودين من الحرب. ولا تعترف بلغراد بكوسوفو دولة مستقلة.

وتظل العلاقات بين البلدين متوترة رغم الوساطة المستمرة من الاتحاد الأوروبي لتطبيع العلاقات.