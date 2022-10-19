سياسة
2 دقيقة قراءة
كوريا الشمالية ترسل "إنذاراً شديداً" لجارتها الجنوبية بإطلاق قذائف مدفعية
أعلنت كوريا الجنوبية أن جارتها الشمالية أطلقت مئات القذائف المدفعية قبالة ساحلَيها الشرقي والغربي فيما قالت بيونغ يانغ إن إطلاق القذائف يهدف إلى إرسال "تحذير شديد" إلى سول.
كوريا الشمالية ترسل "إنذاراً شديداً" لجارتها الجنوبية بإطلاق قذائف مدفعية
كوريا الشمالية تطلق قذائف مدفعية لإرسال "تحذير شديد" إلى سول / AP
19 أكتوبر 2022

أعلن جيش كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت قذائف مدفعية قبالة ساحليها الشرقي والغربي في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، وذلك عقب بدء سول تدريبات دفاعية سنوية تهدف إلى زيادة قدرتها على مواجهة تهديدات بيونغ يانغ النووية والصاروخية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي في بيان إن كوريا الشمالية أطلقت نحو مئة قذيفة في البحر قبالة ساحلها الغربي قرب الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت جرينتش) و150 قذيفة أخرى قبالة ساحلها الشرقي.

وردت بيونغ يانغ في وقت لاحق قائلة إن إطلاق القذائف يهدف إلى إرسال "تحذير شديد" إلى سول رداً على إطلاقها عشرات من قذائف المدفعية يوم الثلاثاء بين الساعة 9:55 صباحاً والساعة 5:22 مساءً بالتوقيت المحلي.

وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري إن "مناورات الحرب على الشمال تجري بطريقة محمومة".

وأضافت، حسب بيان بثته وكالة الأنباء المركزية الكورية، "من أجل إرسال تحذير شديد مجدداً، جرى التأكد من إطلاق وحدات الجيش الشعبي الكوري على الجبهتين الشرقية والغربية نيراناً تهديدية تحذيرية باتجاه البحرين الشرقي والغربي مساء 18 أكتوبر، إجراءً عسكرياً مضاداً قوياً".

وتابعت: "على الأعداء التوقف فوراً عن الاستفزازات المتهورة والتحريضية التي تصعد التوتر العسكري في منطقة الجبهة".

وبدأت قوات كوريا الجنوبية الاثنين تدريبات (هوجوك) العسكرية، ومن المقرر أن تنتهي يوم السبت. وهي الأحدث في سلسلة مناورات عسكرية أجرتها سول في الأسابيع الماضية ومن بينها أنشطة مع الولايات المتحدة واليابان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us