أعلن جيش كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت قذائف مدفعية قبالة ساحليها الشرقي والغربي في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، وذلك عقب بدء سول تدريبات دفاعية سنوية تهدف إلى زيادة قدرتها على مواجهة تهديدات بيونغ يانغ النووية والصاروخية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي في بيان إن كوريا الشمالية أطلقت نحو مئة قذيفة في البحر قبالة ساحلها الغربي قرب الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت جرينتش) و150 قذيفة أخرى قبالة ساحلها الشرقي.

وردت بيونغ يانغ في وقت لاحق قائلة إن إطلاق القذائف يهدف إلى إرسال "تحذير شديد" إلى سول رداً على إطلاقها عشرات من قذائف المدفعية يوم الثلاثاء بين الساعة 9:55 صباحاً والساعة 5:22 مساءً بالتوقيت المحلي.

وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري إن "مناورات الحرب على الشمال تجري بطريقة محمومة".

وأضافت، حسب بيان بثته وكالة الأنباء المركزية الكورية، "من أجل إرسال تحذير شديد مجدداً، جرى التأكد من إطلاق وحدات الجيش الشعبي الكوري على الجبهتين الشرقية والغربية نيراناً تهديدية تحذيرية باتجاه البحرين الشرقي والغربي مساء 18 أكتوبر، إجراءً عسكرياً مضاداً قوياً".

وتابعت: "على الأعداء التوقف فوراً عن الاستفزازات المتهورة والتحريضية التي تصعد التوتر العسكري في منطقة الجبهة".

وبدأت قوات كوريا الجنوبية الاثنين تدريبات (هوجوك) العسكرية، ومن المقرر أن تنتهي يوم السبت. وهي الأحدث في سلسلة مناورات عسكرية أجرتها سول في الأسابيع الماضية ومن بينها أنشطة مع الولايات المتحدة واليابان.