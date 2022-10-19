سياسة
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معتقل منذ 2019.. السعودية تفرج عن ممثل حركة حماس السابق في الرياض
أفرجت السلطات السعودية عن ممثل حركة حماس السابق في الرياض محمد الخضري، المعتقل لدى المملكة منذ عام 2019.
معتقل منذ 2019.. السعودية تفرج عن ممثل حركة حماس السابق في الرياض
ممثل الحركة السابق في الرياض محمد الخضري / AA
19 أكتوبر 2022

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس الأربعاء أن السعودية أفرجت عن ممثل الحركة السابق في الرياض محمد الخضري، المعتقل لدى المملكة منذ عام 2019.

وقال عزت الرشق عضو المكتب السياسي للحركة، في تغريدة، إن "السلطات السعودية أفرجت عن ممثل حماس السابق لديها محمد الخضري وهو الآن على متن الطائرة متجهاً إلى العاصمة الأردنية عمّان".

ونشر الرشق، صورة عبر "تويتر" جمعته مع الخضري خلال مكالمة فيديو.

وكتب على رأس الصورة "الأخ أبو هاني (محمد الخضري) وهو على متن الطائرة، ومعنوياته عالية، وكل أمله ودعائه أن يُفرَج عن باقي إخوانه المعتقلين".

والأحد قال مصدر في حماس للأناضول، إنه من "المتوقع أن تفرج السعودية عن الخضري، على أن يُرحَّل إلى المملكة الأردنية".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن "الإفراج يأتي نتيجة جهود بذلتها حركة حماس ورئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، خلال الشهور الماضية"، مشيراً إلى أن عدداً من قادة حماس سيتوجهون إلى الأردن لاستقبال الخضري وإتمام إجراءات (لم يذكرها) مع السلطات الأردنية، دون تفاصيل أخرى.

وفي سبتمبر/أيلول 2019، أعلنت حماس أن السلطات السعودية اعتقلت الخضري ونجله هاني، ضمن حملة طالت عشرات الفلسطينيين، يحمل بعضهم الجنسية الأردنية.

وفي أغسطس/آب 2021، قضت المحكمة الجزائية السعودية بحبس الخضري 15 عاماً بتهمة دعم المقاومة، ضمن أحكام طالت 69 أردنياً وفلسطينياً، راوحت بين البراءة والحبس 22 عاماً.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2021، خفضت محكمة الاستئناف في السعودية حكم حبس الخضري إلى 3 أعوام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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