سياسة
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بتهمة "احتيال ضريبي".. القضاء الألماني يداهم المقر الرئيسي لدويتشه بنك
داهم مدّعون عامّون المقر الرئيسي لدويتشه بنك وفتشوا مكاتبه في فرانكفورت معلّلين بأن الإجراءات مرتبطة بالتحقيق في الاحتيال الضريبي وخطط للتهرب الضريبي.
بتهمة "احتيال ضريبي".. القضاء الألماني يداهم المقر الرئيسي لدويتشه بنك
"دويتشه بنك" / Reuters
19 أكتوبر 2022

داهم القضاء الألماني المقر الرئيسي لأكبر بنك مقرض في ألمانيا "دويتشه بنك" Deutsche Bank الثلاثاء في إطار تحقيقات حول عملية احتيال ضريبية ضخمة كلفت الحكومة المليارات.

وقال دويتشه بنك إن المدّعين العامين في كولونيا فتشوا مكاتبه في فرانكفورت في إطار التحقيقات فيما يسمى بقضية "احتيال ضريبي".

وأضاف البنك أنه "يواصل التعاون الكامل" مع السلطات بشأن هذه القضية والتي ذُكر فيها اسم المستشار أولاف شولتس الذي نفى ارتكاب أي مخالفات.

وبرزت هذه الفضيحة لأول مرة في عام 2017 مع عديد من الأطراف الذين تبادلوا أسهم الشركات فيما بينهم يوم توزيع الأرباح للمطالبة بخصومات ضريبية على دفعة واحدة.

ومنذ ذلك الوقت، وُجّه الاتهام إلى عشرات الأشخاص في ألمانيا بشأن عملية الاحتيال بينهم مصرفيون ومحامون ومستشارون ماليون.

وفتشت السلطات الألمانية أيضاً بنوكاً كبرى أخرى خلال عام 2022 في إطار هذه القضية منها باركليز ومورغان ستانلي وجاي بي مورغان تشايس.

فيما يتعلق بمداهمات الثلاثاء على دويتشه بنك، أكّد المدّعون العامّون في كولونيا أنهم "نفذوا مذكرات تفتيش ضد بنك في فرانكفورت" وكذلك ضد شركة تدقيق وفي مساكن خاصة لعشرة مشتبه بهم. ولم يكشفوا أسماء الأشخاص أو المنظمات.

وقالوا إن نحو 114 محققاً من مختلف أنحاء البلاد شاركوا في العملية.

وقال المّدعون إن الإجراءات مرتبطة بالتحقيق في الاحتيال الضريبي وخطط للتهرب الضريبي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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