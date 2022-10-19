قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء إنه بحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في لقائهما الأخير مسألة إنشاء محطة للغاز الطبيعي في تركيا.

وأضاف في كلمة أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية: "تركيا ستكون محطة انتقالية للغاز الطبيعي، خلال لقائي الأخير مع الرئيس بوتين ناقشنا هذا الأمر".

وقال "بإمكان الدول الأوروبية الحصول على الغاز من المحطة التي ستقام في تركيا".

وأوضح الرئيس التركي في نفس السياق أن "تركيا لا تواجه مشكلات في الطاقة وستلعب دوراً مهماً في نقل الغاز".

وكان الرئيس التركي قال، الأسبوع الماضي، إنه أصدر تعليمات لوزارة الطاقة والموارد الطبيعية بالعمل مع الجهات المعنية في شركة غازبروم الروسية لإنشاء مركز دولي لتوزيع الغاز في منطقة تراقيا شمال غربي تركيا.

وأضاف أن الدولتين "ستبدآن العمل فوراً" على مقترح بوتين نقل الغاز الروسي إلى أوروبا "دون انتظار".

وقال أردوغان: "سنُنشئ مركز الغاز في تركيا بالمكان الأنسب بمشيئة الله، ولدينا مركز توزيع وطني لكن الجديد سيكون دولياً".

وأشار إلى أنه ونظيره الروسي بوتين أعطيا التعليمات للمؤسسات المعنية في البلدين من أجل العمل المشترك في هذا الخصوص.

وأوضح أنّ وزارة الطاقة التركية ستعمل مع الجانب الروسي من أجل دراسة إنشاء مركز الغاز وعرض النتائج، قائلاً: "سنتخذ بعدها خطوات ولا مجال للانتظار بهذا الخصوص".

والأسبوع الماضي، اقترح الرئيس الروسي خلال مشاركته في "أسبوع الطاقة" في روسيا تحويل طرق إمداد دول الاتحاد الأوروبي بالغاز لتمر عبر تركيا وإنشاء أكبر مركز للغاز المتجه إلى أوروبا في تركيا.