بدأت الأربعاء عمليات إجلاء المدنيين من منطقة خيرسون الأوكرانية التي ضمتها روسيا لدواعي "مخاطر هجمات".

من جانبه قال نائب رئيس منطقة خيرسون الذي عينته روسيا ، كيريل ستريموسوف، إن القوات الأوكرانية "ستبدأ قريباً هجوماً على مدينة خيرسون" التي تسيطر عليها روسيا جزئياً.

وتابع قائلاً في منشور في وقت متأخر الثلاثاء على تليغرام: "أطلب منكم أن تأخذوا حديثي على محمل الجد وتنفذوه: أسرع إخلاء ممكن".

وفي منشور في وقت لاحق، قال إن الوضع على الجبهة حتى الأربعاء مستقر لكن لا يزال على المدنيين مغادرة المنطقة إلى الضفة اليسرى بأسرع ما يمكن.

واضطرت القوات الروسية في خيرسون إلى التقهقر لمسافة تتراوح بين عشرين وثلاثين كيلومتراً على مدى الأسابيع القليلة الماضية، وقد يعني ذلك أنها مهددة بأن تصبح عالقة على الضفة اليمنى أو الغربية لنهر دنيبرو.

من جانبها ذكرت وسائل إعلام روسية، أن المدنيين المغادرين لخيرسون الواقعة تحت سيطرة الجيش الروسي يتجهون نحو الضفة الأخرى لنهر دنيبرو إلى مدينتي أولشكي وغولا.

وأشارت إلى أن قسماً من المدنيين الذين جرى إجلاؤهم سينتقلون إلى مناطق روستوف وكرانسودار وستافروبول، وشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من جانب واحد.

ونقلت عما يدعى محافظ خيرسون فلاديمير سالدو، قوله إن ما بين 50 و60 ألف شخص سيجرى إجلاؤهم بشكل تدريجي خلال فترة أسبوع.

أوكرانيا تحاول استعادة محطة زابوريجيا

قالت روسيا إن القوات الأوكرانية حاولت استعادة محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها موسكو في جنوب أوكرانيا، لكنها تمكنت من صدها بعد قتال استمر عدة ساعات، وفق وكالة الإعلام الروسية الرسمية الأربعاء.

ونقلت الوكالة عن المسؤول الذي عينته روسيا في المنطقة، فلاديمير روجوف: "بعد قصف المدينة، بدأت محاولة إنزال، بما في ذلك محاولة للسيطرة على محطة زابوريجيا للطاقة النووية".

تدمير عشرات المسيرات الإيرانية

أكد سلاح الجو الأوكراني الأربعاء أنه دمر 223 طائرة مسيّرة إيرانية الصنع منذ منتصف سبتمبر/أيلول، فيما نفت طهران مراراً في الأيام الأخيرة تزويد روسيا بأسلحة وطائرات مسيّرة لغزوها أوكرانيا.

وكتب على تليغرام: "منذ إسقاط أول طائرة مسيّرة إيرانية الصنع من طراز شاهد-136 على الأراضي الأوكرانية في 13 سبتمبر في كوبيانسك، دمر الدفاع الجوي للقوات الجوية ومكونات أخرى لقوات الدفاع 223 طائرة مسيّرة من هذا النوع".