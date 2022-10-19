سياسة
2 دقيقة قراءة
وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نزوّد أوكرانيا بالأسلحة
قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إن إسرائيل لن ترسل أسلحة إلى أوكرانيا. والاثنين، حذّر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي إسرائيل، من تداعيات تزويد أوكرانيا بالأسلحة قائلاً إن أي خطوة تصبّ في إطار دعم القوات الأوكرانية ستضرّ بشدّة بالعلاقات الثنائية.
وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نزوّد أوكرانيا بالأسلحة
غانتس: سياستنا تجاه أوكرانيا لن تتغير / Reuters
19 أكتوبر 2022

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الأربعاء، إن إسرائيل لن ترسل أسلحة إلى أوكرانيا، وذلك بعد يومين من تحذير روسيا من أن أي تحرك إسرائيلي لدعم قوات كييف سيضر بشدة بالعلاقات الثنائية.

وأوضح غانتس في إفادة لسفراء الاتحاد الأوروبي وفقاً لبيان صادر عن مكتبه: "سياستنا تجاه أوكرانيا لن تتغير. سنواصل دعم الغرب والوقوف بجانبه ولن نقدّم أنظمة أسلحة".

والاثنين، حذّر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف إسرائيل، من تداعيات تزويد أوكرانيا بالأسلحة، قائلاً إن أي خطوة تصبّ في إطار دعم القوات الأوكرانية ستضرّ بشدّة بالعلاقات الثنائية.

وقال ميدفيديف الذي شغل في الماضي منصبَيْ الرئيس ورئيس الوزراء في بيان على تليغرام إن "إسرائيل تستعدّ على ما يبدو لتزويد نظام كييف بالأسلحة. إنها خطوة متهورة للغاية. ستدمّر جميع العلاقات الثنائية بين بلدينا".

والشهر الماضي أعرب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن صدمته من عدم استجابة إسرائيل لطلبات كييف المتكررة بإمدادها بالأسلحة.

وقال في حديث متلفز: "لا أفهم ما يحدث لإسرائيل.. أشعر بالصدمة. إسرائيل لم تقدّم لنا أي شيء.. صفر مساعدات".

وكانت إسرائيل أرسلت مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا تشمل خوذاً، لكنها امتنعت عن إرسال أسلحة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us