قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الأربعاء، إن إسرائيل لن ترسل أسلحة إلى أوكرانيا، وذلك بعد يومين من تحذير روسيا من أن أي تحرك إسرائيلي لدعم قوات كييف سيضر بشدة بالعلاقات الثنائية.

وأوضح غانتس في إفادة لسفراء الاتحاد الأوروبي وفقاً لبيان صادر عن مكتبه: "سياستنا تجاه أوكرانيا لن تتغير. سنواصل دعم الغرب والوقوف بجانبه ولن نقدّم أنظمة أسلحة".

والاثنين، حذّر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف إسرائيل، من تداعيات تزويد أوكرانيا بالأسلحة، قائلاً إن أي خطوة تصبّ في إطار دعم القوات الأوكرانية ستضرّ بشدّة بالعلاقات الثنائية.

وقال ميدفيديف الذي شغل في الماضي منصبَيْ الرئيس ورئيس الوزراء في بيان على تليغرام إن "إسرائيل تستعدّ على ما يبدو لتزويد نظام كييف بالأسلحة. إنها خطوة متهورة للغاية. ستدمّر جميع العلاقات الثنائية بين بلدينا".

والشهر الماضي أعرب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن صدمته من عدم استجابة إسرائيل لطلبات كييف المتكررة بإمدادها بالأسلحة.

وقال في حديث متلفز: "لا أفهم ما يحدث لإسرائيل.. أشعر بالصدمة. إسرائيل لم تقدّم لنا أي شيء.. صفر مساعدات".

وكانت إسرائيل أرسلت مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا تشمل خوذاً، لكنها امتنعت عن إرسال أسلحة.