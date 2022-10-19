عقدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى، الأربعاء، لقاءً مع رئيس النظام السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق.

ووصل العاصمة السورية دمشق وفد حركة "حماس"، لأول مرة بعد قطيعة دامت 10 سنوات.

وأعلنت حماس في 15 سبتمبر/أيلول الماضي، أنها مستمرة في تطبيع علاقاتها مع النظام السوري.

وذكرت في بيان آنذاك، أن القرار يصب في "خدمة الأمة وقضاياها العادلة وفي القلب منها قضية فلسطين، لا سيما في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة".

وفي 1999 اتخذت قيادة "حماس" دمشق مقراً لها قبل أن تغادرها في 2012 إثر اندلاع ثورة ضد النظام، ومنذ ذلك الحين سادت قطيعة بين الحركة والنظام.