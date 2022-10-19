يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التوجه إلى أذربيجان الخميس، للمشاركة في افتتاح مطار بإقليم قره باغ، تلبية لدعوة نظيره إلهام علييف.

وقالت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، في بيان الأربعاء، إن أردوغان سيزور أذربيجان للمشاركة في افتتاح مطار زنغيلان الدولي، الواقع في إقليم قره باغ المحرر من الاحتلال الأرميني.

وأضاف البيان أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة علييف، مشيراً إلى أن الشركات التركية ساهمت في إنشاء المطار.

ولفت إلى أن الرئيسين التركي والأذربيجاني سيضعان حجر الأساس لعدد من المشاريع التنموية بالمنطقة.

ومن المرتقب أن يتناول الجانبان العلاقات التركية الأذربيجانية من جوانبها كافة، وأن يبحثا الخطوات الممكن اتخاذها في سبيل تعزيز التعاون الثنائي.

كما سيتبادل الجانبان وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية والعالمية، وفقاً للبيان.

وكان أردوغان وعلييف قد وضعا حجر أساس مطار زنغيلان أواخر أبريل/نيسان 2021، ليجري استكمال بنائه خلال عام ونصف فقط، وفق معايير دولية عالية.

ويعد المطار الثاني من نوعه الذي تشيده أذربيجان في قره باغ، وسبق أن هبطت على مدرجه أكبر طائرة بالبلاد في 9 سبتمبر/أيلول الماضي في اختبار فني.

ومن المقرر أن تكون طائرة الرئيس أردوغان أول طائرة رئاسية تهبط غداً الخميس، في مدرج مطار زنغيلان.

وتعتزم أذربيجان تشييد مطار ثالث في الإقليم المحرر بمنطقة لاتشين.

وفي 27 سبتمبر/أيلول 2020، أطلق جيش أذربيجان عملية لتحرير أراضيه التي كانت أرمينيا تحتلها في إقليم قره باغ، ​​​​​​​وبعد معارك استمرت 44 يوماً أعلنت روسيا توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.​​​​​​​