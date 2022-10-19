سياسة
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بعد "آق قويو".. روسيا: بدأنا مباحثات مع تركيا لإنشاء محطة نووية في سينوب
أفاد المدير العام لشركة "روس أتوم" الروسية النووية ببدء مباحثات بين موسكو وأنقرة بخصوص إنشاء محطة للطاقة النووية في ولاية سينوب شمالي تركيا.
بعد "آق قويو".. روسيا: بدأنا مباحثات مع تركيا لإنشاء محطة نووية في سينوب
مسؤول روسي يعلن بدء مباحثات بين موسكو وأنقرة حول إنشاء محطة للطاقة النووية في سينوب - أرشيفية
19 أكتوبر 2022

أعلن مسؤول روسي الأربعاء، بدء مباحثات بين موسكو وأنقرة بخصوص إنشاء محطة للطاقة النووية في ولاية سينوب شمالي تركيا.

وقال أليكسي ليهاتشاف المدير العام لشركة "روس أتوم" النووية (حكومية)، في تصريحات لتلفزيون "Rossiya-24" االرسمي، إن تركيا تخطط لبناء محطة للطاقة النووية في سينوب، هي الثانية بالبلاد.

وأوضح أن سينوب نقطة جذابة لبناء محطة نووية، مؤكداً بدء إجراء المباحثات مع "شركائنا الأتراك" في هذا الخصوص.

يُذكر أن أنقرة وموسكو وقعتا عام 2010 اتفاقاً لبناء محطة "آق قويو" النووية في ولاية مرسين (جنوب)، هي الأولى من نوعها في تركيا.

ومن المقرر أن يدخل المفاعل الأول في محطة "آق قويو" النووية، الخدمة خلال عام 2023 المقبل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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