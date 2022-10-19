سياسة
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بايدن يعلن بيع 15 مليون برميل نفط من الاحتياطي ويدعو إلى زيادة الإنتاج
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، بيع 15 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي، داعياً الشركات الأمريكية إلى زيادة الإنتاج، لتجنب ارتفاع الأسعار، بخاصة بعد قرار أوبك+ الأخير.
بايدن يعلن بيع 15 مليون برميل نفط من الاحتياطي ويدعو إلى زيادة الإنتاج
الرئيس الأمريكي جو بايدن يدعو الشركات الأمريكية إلى زيادة إنتاج النفط / AA
19 أكتوبر 2022

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستبيع 15 مليون برميل من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي بحلول نهاية العام.

وأعلن بالتفصيل عن استراتيجية لإعادة ملء المخزون عندما تنخفض الأسعار.

وتهدف خطة بايدن إلى إضافة إمدادات كافية لمنع ارتفاع أسعار النفط التي يمكن أن تضر المستهلكين والشركات، في أعقاب قرار "أوبك+" خفض إنتاج النفط، قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية. والتي قد يفقد بايدن ورفاقه الديمقراطيون خلالها السيطرة على أحد مجلسي الكونغرس أو كليهما في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني.

ودعا بايدن، الشركات الأمريكية إلى زيادة إنتاجها من النفط على أراضي الولايات المتحدة.

وقال الرئيس الأمريكي إن على الولايات المتحدة "أن تزيد في شكل منطقي الإنتاج الأمريكي من النفط"، وذلك بعدما أكد أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام احتياطها الاستراتيجي لضمان استقرار أسعار الخام.

ويأمل بايدن أن يجري تحقيق هذه الزيادة "من دون تأخير انتقالنا إلى الطاقات النظيفة".

إلى ذلك، كرر الرئيس الأمريكي انتقاده لبعض أرباب الصناعة في مجال المحروقات، وكتب على تويتر إن "ما يجنيه مالكو المصافي هو ضعف عائداتهم المعتادة. وهوامش الموزعين تتجاوز المعيار (المعمول به) بنسبة تفوق أربعين في المائة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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