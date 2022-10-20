قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن كييف تتفهم الدبلوماسية المتوازنة التي تتبعها تركيا، مؤكداً أن أنقرة أظهرت دعمها لأوكرانيا في قضايا مهمة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده كوليبا في ملجأ بالعاصمة كييف مع نظيره اليوناني نيكوس داندياس.

وأعرب كوليبا عن اعتقاده أن تركيا ليس لها موقف محايد في الحرب الأوكرانية-الروسية.

وأوضح: "نرى كيف تصوِّت تركيا لصالح القرارات المتعلقة بأوكرانيا في الأمم المتحدة، تركيا تدعم منصة أوكرانيا".

وأعرب كوليبا عن سعادته بتعاون تركيا مع أوكرانيا في المجال العسكري.

وعن اتصالات تركيا مع روسيا وتعاونها في المجال الاقتصادي قال كوليبا: "نحن نتفهم سياسة تركيا الخارجية المتوازنة، إنها ليست محايدة، تتعاون معنا في مجالات معينة وهذا مهم لنا، وتتعاون مع روسيا في قضايا أخرى".

وأكد كوليبا أن تركيا تتعاون مع أوكرانيا في القضايا التي تعد "مسألة حياة أو موت" لبلاده.