سياسة
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أردوغان يؤكد رغبته بزيادة التعاون مع الجزائر في قطاع الطاقة لا سيما الغاز
أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مكالمة هاتفية مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رغبة بلاده في زيادة التعاون التركي-الجزائري في مجالات مختلفة والطاقة على نحو خاص. ووجه أردوغان الشكر إلى تبون على الخطوات الصادقة تجاه تنظيم كولن الإرهابي.
أردوغان يؤكد رغبته بزيادة التعاون مع الجزائر في قطاع الطاقة لا سيما الغاز
President Erdogan and his Algerian counterpart / AA
20 أكتوبر 2022

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ترغب في زيادة التعاون مع الجزائر بمجال الطاقة لا سيما الغاز الطبيعي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون حسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأكّد البيان أن الرئيسين أردوغان وتبون بحثا خلال الاتصال العلاقات القائمة بين تركيا والجزائر وقضايا إقليمية.

ورحّب أردوغان بالمستوى الاستثنائي الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين الشقيقين، نتيجة الجهود المشتركة.

وأعرب الرئيس التركي عن شكره تبون على الخطوات الصادقة التي اتخذها في مكافحة تنظيم كولن الإرهابي.

وأكد رغبته في زيادة التعاون بين البلدين بقطاع الطاقة، لا سيما الغاز الطبيعي، كما هو الحال في جميع المجالات الأخرى.

من جانبها قالت الرئاسة الجزائرية إن تبون وأردوغان تطرقا في مكالمة هاتفية إلى العلاقات الثنائية الجيدة التي تربط البلدين ومسائل تهم الشعبين الصديقين.

وأضافت في بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية: "هنأ الرئيس التركي السيد الرئيس على نجاح الجزائر في تنظيم مؤتمر لم الشمل لتحقيق الوحدة بين الفصائل الفلسطينية، معرباً عن تقديره العالي لمجهودات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لبلوغه هذا المسعى النبيل".

وتابعت بأن الرئيس أردوغان تمنى للرئيس تبون "تحقيق نجاح آخر في توحيد الصف بين الأشقاء العرب من خلال قمة جامعة الدول العربية التي تنعقد في الفاتح من نوفمبر/تشرين الثاني بالجزائر".

وفي منتصف مايو/أيار الماضي توّجت زيارة للرئيس تبون إلى تركيا بتوقيع 15 اتفاقية تعاون بين البلدين شملت مختلف القطاعات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

وفي يونيو/حزيران الماضي قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي خلال زيارة لأحد مصانع الصلب التركية بوهران إن الاستثمارات التركية في الجزائر وصلت إلى 5 مليارات دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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