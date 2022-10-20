سياسة
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مستشار خامنئي يؤكد ضرورة إعادة العلاقات الدبلوماسية مع الرياض
قال كبير مستشاري المرشد الإيراني علي خامنئي إنه تجب إعادة العلاقات الإيرانية-السعودية وفتح السفارات في البلدين، مؤكّداً أن البلدين "جاران ويجب أن يتعايش كلاهما مع الآخر".
مستشار خامنئي يؤكد ضرورة إعادة العلاقات الدبلوماسية مع الرياض
خامنئي / Reuters
20 أكتوبر 2022

أكّد علي أكبر ولايتي كبير مستشاري المرشد الإيراني علي خامنئي ضرورة إعادة العلاقات الدبلوماسية مع المملكة العربية السعودية.

وقال ولايتي في تصريح صحفي لوسائل إعلام محلية إن إيران والسعودية "جاران ويجب أن يتعايش كلاهما مع الآخر".

وأضاف ولايتي الذي شغل منصب وزير الخارجية السابق أنه تجب إعادة فتح سفارتَي البلدين في إطار الجهود الرامية "إلى حل المشكلات".

وقطع البلدان علاقاتهما الدبلوماسية بعد أن تعرضت بعثة دبلوماسية سعودية في طهران لهجوم من قبل حشود غاضبة في يناير/كانون الثاني 2016 بسبب إعدام رجل الدين الشيعي السعودي الشيخ نمر النمر.

ومنذ أبريل/نيسان الماضي انخرط الجانبان في مفاوضات بوساطة بغداد لإعادة العلاقات الدبلوماسية.

وخففت الجولات القليلة الماضية من التوتر، إذ ألمح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في يوليو/تموز إلى أن المحادثات ستنتقل من المستوى الأمني ​​إلى السياسي.

وتشير التكهنات إلى عقد اجتماع محتمل على مستوى وزراء الخارجية، ومع ذلك لم يؤكد ذلك أي جانب حتى الآن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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