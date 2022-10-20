سياسة
2 دقيقة قراءة
تستمر 4 أيام.. انطلاق مناورات جزائرية روسية بالبحر المتوسط
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية انطلاق مناورات مشتركة مع روسيا تستمر 4 أيام في البحر الأبيض المتوسط، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون العسكري الثنائي بين القوات البحرية للجيش الجزائري والقوات البحرية الروسية.
تستمر 4 أيام.. انطلاق مناورات جزائرية روسية بالبحر المتوسط
انطلاق مناورات جزائرية روسية بالبحر المتوسط
20 أكتوبر 2022

أعلنت الجزائر انطلاق مناورات مشتركة مع روسيا تستمر 4 أيام في البحر الأبيض المتوسط.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان: "الثلاثاء مجموعة سفن حربية من الأسطول الروسي (لم تحدد الميناء) في توقف يدوم أربعة أيام لتنفيذ تمرين المناورات البحرية المشتركة 2022".

وأوضحت أن التمرين يجري "في إطار تعزيز علاقات التعاون العسكري الثنائي بين القوات البحرية للجيش الوطني الشعبي (الجزائري) والقوات البحرية الروسية".

ولم تقدم الوزارة تفاصيل أكثر بشأن طبيعة هذه المناورات، وينظم البلدان مناورات مشتركة بشكل دوري.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي رست كاسحة ألغام روسية في ميناء جيجل شرقي الجزائر لتنفيذ تمارين مشتركة مع البحرية الجزائرية.

ونفذت سفن حربية روسية وجزائرية في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 مناورات في البحر المتوسط.

والجزائر، وفق مراقبين، من أهم حلفاء روسيا العسكريين في القارة الإفريقية ومن أكبر زبائن السلاح الروسي في المنطقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us