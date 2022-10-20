سياسة
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"جون أفريك" الفرنسية: ملك المغرب سيشارك بقمة الجزائر
أكدت مجلة جون أفريك أن الملك المغربي محمد السادس "سيكون حاضراً بقمة الجامعة العربية المقررة بالجزائر" أول نوفمبر/تشرين الثاني القادم.
"جون أفريك" الفرنسية: ملك المغرب سيشارك بقمة الجزائر
"جون أفريك" الفرنسية: ملك المغرب سيشارك بقمة الجزائر / AFP
20 أكتوبر 2022

قالت مجلة "جون أفريك" الفرنسية نقلاً عن مصادر جزائرية إن ملك المغرب محمد السادس سيحضر بنفسه القمة العربية المقرر إقامتها في الجزائر يومَي الأول والثاني من نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

وكانت المجلة الفرنسية المعنية بأخبار القارة الإفريقية، نشرت تقريراً الشهر الماضي نقلت فيه عن مصادر خليجية قولها إن العاهل المغربي سيشارك شخصياً في قمة الجزائر.

وأبلغ مسؤولون جزائريون لم يفصحوا عن هوياتهم للمجلة بأنهم تلقوا نفس التأكيد من زعماء خليجيين أيضاً.

ومن المقرر أن يحضر الملك القمة بصحبة ابنه وولي عهده الأمير مولاي الحسن، حسب مصادر المجلة.

وكان وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي زار الرباط الشهر الماضي، وسلم وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة الدعوة الموجهة إلى الملك لحضور القمة العربية.

وكانت زيارة طبي الأولى لمسؤول جزائري إلى المغرب منذ إعلان وزير خارجية الجزائر رمضان لعمامرة قطع بلاده العلاقات الدبلوماسية مع الرباط على خلفية ما أسمته الجزائر "أعمال عدائية".

ووجه محمد السادس الصيف الماضي دعوته لعودة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة مع الجزائر، حين أعرب عن تطلعه إلى العمل مع الرئاسة الجزائرية "لإقامة علاقات طبيعية"، ومؤكداً على الرغبة "في الخروج من هذا الوضع".

وقال في خطابه السنوي بمناسبة الذكرى 23 لجلوسه على العرش: "إننا نتطلع للعمل مع الرئاسة الجزائرية، لأن يضع المغرب والجزائر يداً في يد لإقامة علاقات طبيعية، بين شعبين شقيقين تجمعهما روابط تاريخية وإنسانية ومصير مشترك".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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