سياسة
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ارتفاع عدد وفيات بكتيريا "آكلة لحوم البشر" بولاية فلوريدا بعد إعصار إيان
ارتفع عدد حالات الإصابة بالبكتيريا آكلة اللحم البشري "فيبريو فالتيفيكس" في ولاية فلوريدا الأمريكية، بعد شهر من إعصار إيان الذي ضرب المنطقة.
ارتفاع عدد وفيات بكتيريا "آكلة لحوم البشر" بولاية فلوريدا بعد إعصار إيان
تنتقل عدوى فيبريو فالتيفيكس بدخول البكتيريا إلى الجسم عبر الجروح القطعية المفتوحة / AFP
20 أكتوبر 2022

شهدت مقاطعات في ولاية فلوريدا الأمريكية ارتفاعاً في عدد حالات الإصابة بالبكتيريا آكلة اللحم البشري "فيبريو فالتيفيكس"، بعد إعصار إيان الذي ضرب المنطقة الشهر الماضي.

وأكد مسؤولون في مقاطعة لي، إحدى المناطق التي اجتاحها الإعصار في 28 سبتمبر/أيلول الماضي، أن عدد الإصابات بهذا النوع من البكتيريا بلغ 29 حالة، إضافة إلى أربع وفيات.

وقالت إن تلك الحالات باستثناء حالتين فقط وقعت بعد الإعصار.

وتنتقل عدوى فيبريو فالتيفيكس بدخول البكتيريا إلى الجسم عبر الجروح القطعية المفتوحة. وهي بكتيريا تعيش في المياه الدافئة عالية الملوحة مثل مياه الفيضانات الراكدة.

من جانبه حث المتحدث باسم هيئة الصحة العامة في مقاطعة لي الاثنين سكان المنطقة بأن "يكونوا على علم طوال الوقت بالمخاطر المحتملة التي قد تترتب على تعرض الجروح السطحية والقطعية والخدوش في البشرة للمياه الدافئة عالية الملوحة والمياه المالحة بصفة عامة".

وأوضح أن تسرب مياه الصرف الصحي الناتج عن الإعصار إيان ربما يؤدي إلى زيادة مستويات البكتيريا. وحث الناس على "اتخاذ إجراءات وقائية ضد العدوى والأمراض التي قد تسببها بكتيريا فيبريو فالتيفيكس".

وكانت ثلاث حالات ظهرت في مقاطعة كولير جنوبي مقاطعة لي في فلوريدا، وهي الحالات التي رجح مسؤولون أنها أصيبت لأسباب تتعلق بالعاصفة.

وتأكدت وفاة 11 شخصاً بسبب تلك البكتيريا في ولاية فلوريدا هذا العام، علاوة على تأكد إصابة 65 شخصاً بهذه العدوى حتى الآن.

وفقاً للبيانات الصادرة عن السلطات الصحية في الولاية رجح مسؤولون أن نحو نصف عدد الحالات التي أصيبت بهذه البكتيريا سببه الإعصار.

وتسمى تلك البكتيريا أيضاً "آكلة اللحم" لأنها تحدث عدوى جلدية ناخرة مسببة تلفاً بالأنسجة.

وتشير إحصائيات مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة إلى إمكانية وفاة شخص من كل خمسة مصابين بعدوى بكتيريا فيبريو فالتيفيكس بعد الإصابة بالمرض بيوم أو يومين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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