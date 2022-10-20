قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الثلاثاء بانتهاك ألمانيا الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان من خلال حرمان مواطن ألماني من أصول هندية إجراء تحقيق مستقل وفعال بحادثة تمييز عرقي من ضباط شرطة ألمان.

وصدر الحكم بعد أن خاض مواطن ألماني من أصل هندي معركة قضائية استمرت أربعة سنوات.

وقضت المحكمة بالإجماع بانتهاك حقوق بيبلاب باسو وابنته إذ رفعوا دعوى تتهم الشرطة الألمانية بممارسة تمييز عنصري أثناء سفرهم على متن قطار ورفض السلطات إجراء أي تحقيق في الحادث.

وقالت المحكمة في بيان إن ألمانيا "لم تمتثل لواجبها باتخاذ جميع الإجراءات المعقولة لإجراء تحقيق من خلال هيئة مستقلة لمعرفة إذا كان حادث التمييز (العنصري) لعب دوراً بالتحقق من هوية (باسو) أم لا، وبالتالي فشلت (ألمانيا) في إجراء تحقيق فعّال بهذا الحادث".

وكرّرت المحكمة تأكيد أن تحقيق الشرطة الداخلي لا يمكن اعتباره فعالاً ويجب على الدول ضمان طرق مستقلة للتحقيق بالشكاوى المتعلقة بالتصنيف العرقي.