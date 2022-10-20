سياسة
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محكمة أوروبية: ألمانيا فشلت بمعالجة تمييز عنصري على يد الشرطة
قالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إن ألمانيا "فشلت في إجراء تحقيق فعّال" بحق مواطن ألماني من أصل هندي تعرض للعنصرية على يد عناصر من الشرطة الألمانية.
محكمة أوروبية: ألمانيا فشلت بمعالجة تمييز عنصري على يد الشرطة
محكمة أوروبية: ألمانيا فشلت في معالجة قضية تنميط عنصري من الشرطة / AA
20 أكتوبر 2022

قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الثلاثاء بانتهاك ألمانيا الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان من خلال حرمان مواطن ألماني من أصول هندية إجراء تحقيق مستقل وفعال بحادثة تمييز عرقي من ضباط شرطة ألمان.

وصدر الحكم بعد أن خاض مواطن ألماني من أصل هندي معركة قضائية استمرت أربعة سنوات.

وقضت المحكمة بالإجماع بانتهاك حقوق بيبلاب باسو وابنته إذ رفعوا دعوى تتهم الشرطة الألمانية بممارسة تمييز عنصري أثناء سفرهم على متن قطار ورفض السلطات إجراء أي تحقيق في الحادث.

وقالت المحكمة في بيان إن ألمانيا "لم تمتثل لواجبها باتخاذ جميع الإجراءات المعقولة لإجراء تحقيق من خلال هيئة مستقلة لمعرفة إذا كان حادث التمييز (العنصري) لعب دوراً بالتحقق من هوية (باسو) أم لا، وبالتالي فشلت (ألمانيا) في إجراء تحقيق فعّال بهذا الحادث".

وكرّرت المحكمة تأكيد أن تحقيق الشرطة الداخلي لا يمكن اعتباره فعالاً ويجب على الدول ضمان طرق مستقلة للتحقيق بالشكاوى المتعلقة بالتصنيف العرقي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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