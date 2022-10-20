قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن روسيا سحبت أنظمة دفاع جوية رئيسية من سوريا وبعض القوات من سوريا لتعزيز حربها في أوكرانيا، مشيرة إلى أن ذلك "قد يغير حسابات إسرائيل بشأن ضرباتها في سوريا أو تسليح أوكرانيا".

ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مسؤولين كبار قولهم إن روسيا أعادت مؤخراً نشر عتاد وقوات عسكرية مهمة من سوريا، مشيرين إلى أن ذلك يؤكد "كيف أدى الغزو المتعثر لأوكرانيا إلى تآكل نفوذ موسكو في أماكن أخرى، وإزالة إحدى العقبات أمام الدعم الإسرائيلي لأوكرانيا".

وحسب المسؤولين الغربيين فإن عدد القوات الروسية التي جرى سحبها من سوريا تراوحت بين 1200 و1600 جندي، بينما رجح مسؤول آخر أنها أكبر بكثير، وفقاً للصحيفة التي أكدت أن جميع المصادر "اتفقوا على خفض عدد القوات الروسية المقاتلة" في سوريا.

وقال المسؤول العسكري الإسرائيلي للصحيفة الأمريكية إنه جرت إعادة سحب العديد من القادة الروس من سوريا إلى أوكرانيا، بينما أصبحت القيادة العسكرية الروسية في موسكو أقل مشاركة في إدارة العمليات العسكرية والأمنية في سوريا، "بما في ذلك التنسيق العسكري مع إسرائيل".

وتأتي هذه التحركات وفق الصحيفة في أعقاب تقليص النفوذ الروسي في دول الاتحاد السوفيتي السابق في آسيا الوسطى، إذ يقول القادة إن الحرب في أوكرانيا صرفت انتباه روسيا عن دورها القيادي التقليدي، مما قوض هالة موسكو وسيطرتها.

وأشارت نيويورك تايمز إلى مؤشرات على أن إسرائيل تقدم مساعدات لأوكرانيا أكثر مما قدمته بالأشهر الأولى للحرب عندما اقتصرت مساعدتها على المساعدات الإنسانية، بما في ذلك مستشفى ميداني.

وأفاد مسؤولون أوكرانيون وإسرائيليون كبار بأن إسرائيل تزود أوكرانيا بمعلومات استخبارية أساسية عن الطائرات المسيّرة الإيرانية التي تستخدمها روسيا، كما عرضت فحص بقايا الطائرات المسيرة التي تحطمت في أوكرانيا، وفق الصحيفة.