سياسة
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أردوغان: تركيا الخامسة أوروبياً والـ12 عالمياً في الطاقة المتجددة
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تحتل المركز الخامس في أوروبا وصعدت إلى المركز الـ12 عالمياً بالطاقة المتجددة، مشيراً إلى النجاح الذي حققته تركيا من خلال زيادة مستوى الطاقة المتجددة إلى 55% من إجمالي مستوى الطاقة.
أردوغان: تركيا الخامسة أوروبياً والـ12 عالمياً في الطاقة المتجددة
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20 أكتوبر 2022

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تحتل المركز الخامس في أوروبا بالطاقة المتجددة، وصعدت إلى المركز الـ12 عالمياً.

جاء ذلك في رسالة مرئية بعثها إلى منتدى البيئة الذي تنظمه وكالة الأناضول في إسطنبول الخميس.

وأشار أردوغان إلى النجاح الذي حققته تركيا من خلال زيادة مستوى الطاقة المتجددة إلى 55% من إجمالي مستوى الطاقة.

وتمنى أن يكون المنتدى خيراً على الإنسانية جمعاء، مهنئاً إدارة الأناضول وكل المؤسسات المساهمة في عقده.

ولفت إلى أن منتدى البيئة جرى تنظيمه لإيجاد حل من منظور وسائل الإعلام لواحدة من أكبر المشكلات العالمية المتمثلة في أزمة المناخ والبيئة.

وأعرب أردوغان عن ثقته بأن المنتدى سيبحث مسائل المناخ والبيئة بكل أبعادها، من مسؤولية وسائل الإعلام إلى التنمية المتجددة حتى تناول الإعلام للكوارث الطبيعية، مبيناً أن التصنيع والتقدم التكنولوجي والآثار التي يسببها الإنسان تلحق أضراراً جسيمة بالبيئة.

وأضاف: "كل عام نرى ونشعر بآثار هذه الأضرار أكثر فأكثر حول العالم، وإذا لم تُتخذ تدابير كافية وفي الوقت المناسب فإن الكوارث البيئية وتلوث الهواء والأمن الغذائي والمائي وفقدان التنوع البيولوجي ستصل إلى مرحلة لا يمكن تلافيها".

وشدد الرئيس التركي على ضرورة أن تتحمل البلدان التي تلحق ضرراً أكبر بالطبيعة مسؤولية وإسهامات أكبر بهذا الصدد.

وأوضح أن مكافحة المشكلات المناخية والبيئية من بين البنود الرئيسية في جدول أعمال تركيا، مبيناً أن بلاده اتخذت خطوات تاريخية لحماية الطبيعة والبيئة ومنع آثار تغير المناخ في العشرين عاماً الماضية، ونجحت في الحصول على نتائج الجهود المخلصة في نشر الطاقة المتجددة وإدارة النفايات وزيادة مساحات الغابات وغيرها الكثير من المجالات.

وأردف: "تركيا الخامسة في أوروبا بالطاقة المتجددة، وصعدت إلى المركز الـ12 عالمياً، وحققنا هذا النجاح من خلال زيادة مستوى الطاقة المتجددة إلى 55% من إجمالي مستوى الطاقة لدينا، وزدنا مساحة الغابات إلى 23 مليون هكتار وأصبحنا أكثر دولة تزيد مساحاتها الغابية في أوروبا، ونواصل هدفنا لإقامة حدائق وطنية إلى مساحة 82 مليون متر مربع في 81 ولاية".

وأكد أن المؤسسات الإعلامية مثل وكالة الأناضول تتحمل مسؤولية كبيرة في زيادة الوعي حول تغير المناخ والبيئة، قائلاً: "أصبحت وكالة الأناضول واحدة من المؤسسات الرائدة في مجال الصحافة المناخية ليس فقط في بلدنا ولكن أيضاً في العالم، وذلك عبر ’الخط الأخضر’ الذي أنشأته مؤخراً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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