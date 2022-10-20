سياسة
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شاهد | أردوغان وعلييف يفتتحان مطار زنغيلان الدولي في إقليم قره باغ المحرَّر
وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مطار زنغيلان الدولي بإقليم قره باغ المحرر، ليشارك في افتتاحه رفقة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.
شاهد | أردوغان وعلييف يفتتحان مطار زنغيلان الدولي في إقليم قره باغ المحرَّر
أردوغان وعلييف يفتتحان مطار زنغيلان الدولي في إقليم قره باغ المحرر / AA
20 أكتوبر 2022

افتتح الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والأذربيجاني إلهام علييف الخميس مطار زنغيلان الدولي بإقليم قره باغ المحرَّر.

وتلقى الرئيسان مفتاحَين رمزيَّين للمطار، والتقطت عدسات الصحفيين صوراً لهما حاملين المفتاحين، قبل إجرائهما جولة في مبنى المطار.

وفي وقت سابق، وصل أردوغان إلى المطار الذي يعتبر ثاني مطار في الأراضي المحررة لأذربيجان بُني بمساهمة الشركات التركية .

ويرافق أردوغان في الزيارة نائب رئيس البرلمان جلال أدان ووزراء الخارجية مولود جاوش أوغلو، والدفاع خلوصي أقار، والزراعة والغابات وحيد كيريشجي، والمواصلات والبنى التحتية عادل قره إسماعيل أوغلو.

كما يرافقه، رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن، إضافة إلى عدد من المسؤولين في حزب العدالة والتنمية.

وكان أردوغان وعلييف وضعا حجر أساس مطار زنغيلان أواخر أبريل/نيسان 2021، ليُستكمَل بناؤه خلال عام ونصف فقط، وفق معايير دولية عالية.

وفي 27 سبتمبر/أيلول 2020، أطلق جيش أذربيجان عملية لتحرير أراضيه التي تحتلها أرمينيا في إقليم قره باغ، ​​​​​​​وبعد معارك استمرت 44 يوماً أعلنت روسيا توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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