نجا طيار أمريكي عقب تحطم طائرته المقاتلة من طراز F-35 في قاعدة هيل الجوية جنوب أوغدن بولاية يوتا الأربعاء، وفقاً لما قالته وحدة القوات الجوية الأمريكية فايتر وينغر 388.

وتحطمت الطائرة F-35A Lightning II نحو الساعة 6:15 مساءً بالتوقيت المحلي عند الطرف الشمالي من مدرج القاعدة.

وغرّدت قاعدة هيل الجوية على موقع تويتر بأن "الطيار نجا وجرت استعادته ونقله إلى مركز طبي محلي للمراقبة". ولم ترد تفاصيل أخرى عن حالة الطيار.

وأردفت فايتر وينغر 388 بأن سبب التحطم غير معروف وسيجري التحقيق فيه.

ومن جهته قال الكولونيل كريج أندريل قائد فايتر وينغر 388 في مؤتمر صحفي "إن الطيار كان في طريق عودته إلى قاعدة هيل الجوية بعد إجراء مهمة تدريب روتينية".

وقال أندريل: "نحن الطيارين جميعاً ننتهز كل فرصة لدينا لتقليل الضرر الذي يلحق بأي شئ على الأرض، لذلك أعلم أن الطيار بذل قصارى جهده لتجنب أي مبانٍ أو أي شيء على الأرض قبل استخدامه مقعد النجاة".

وأظهرت مقاطع فيديو تصاعد دخان كثيف من قاعدة القوات الجوية بعد تحطم الطائرة العسكرية.

وأشعل الحادث حريقاً امتد على مساحة تتراوح بين ثمانية إلى 10 أفدنة، وفقاً لموقع Utah Fire Info.

وقالت السلطات إن أطقم العمل تمكنت من إخماد النيران.